 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligavorschau

Kreisliga - der 30 Spieltag

Spieltagsvorschau

von SMD · Gestern, 21:55 Uhr · 0 Leser
– Foto: Michael Roos

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Kreisliga
Neckargerach
Sattelbach
O´schefflenz
TS Mosbach II

Endspiel beim SC Oberschefflenz +++ Reichenbuch abgestiegen +++ Zweikampf um den Relegationsplatz

1:1 im Ortsderby - aber das ist kein Beinbruch für den SC Oberschefflenz. Die Vorzeichen vor dem letzten Spiel bleiben gleich. Mit einer Niederlage im letzten Duelle gegen den direkten Konkurrenten SV Neckargerach rutscht man auf den Relegationsplatz, bei einem Punktgewinn ist man in der Landesliga. Spannung pur als im letzten Saisonspiel. Die Gäste aus Neckargerach mobilisieren nochmals alle Anhänger, so dass eine blaue Lawine in Oberschefflenz einfällt - doch am Ende müssen es die 11 Spieler auf dem Platz richten und dort zählt für den SVN nur ein Sieg !

Spannung auch am Tabellenende. Trotz eines 5:2 Siegs über TSM ist der FV Reichenbuch abgestiegen. Das Aufbäumen kam zu spät. Somit steht ein Neuanfang in der A-Klasse an.

TSM hingegen muss nochmals um die Klasse zittern. Punktgleich mit dem SV Sattelbach kämpft man um den direkten Klassenerhalt. Türkspor empfängt zu Hause den VfR Fahrenbach und der SV Sattelbach muß beim Nachbarn in Lohrbach ran. Dort benötigen Agac & Co schon ein richtiges Schützenfest, denn es gilt 10 Tore bei der Tordifferenz aufzuholen.

Morgen, 16:00 Uhr
TS Mosbach
TS MosbachTS Mosbach II
VfR Fahrenbach
VfR FahrenbachFahrenbach
16:00

Morgen, 16:00 Uhr
TSV Sulzbach
TSV SulzbachSulzbach
FV Reichenbuch
FV ReichenbuchReichenbuch
16:00

Morgen, 16:00 Uhr
FC Lohrbach
FC LohrbachFC Lohrbach
SV Alemannia Sattelbach
SV Alemannia SattelbachSattelbach
16:00

Morgen, 16:00 Uhr
FC Phönix Neckarzimmern
FC Phönix NeckarzimmernFC Neckarzi.
FC Freya Limbach
FC Freya LimbachFC Limbach
16:00

Morgen, 16:00 Uhr
SC Fortuna Oberschefflenz
SC Fortuna OberschefflenzO´schefflenz
SV Neckargerach
SV NeckargerachNeckargerach
16:00

Morgen, 16:00 Uhr
FV 2015 Elztal
FV 2015 Elztal FV 2015 Elztal
SV Schefflenz
SV SchefflenzSchefflenz
16:00

Morgen, 16:00 Uhr
SG Auerbach
SG AuerbachSG Auerbach
FV Mosbach
FV MosbachFV Mosbach II
16:00