Kreisliga - der 30 Spieltag

– Foto: Michael Roos

1:1 im Ortsderby - aber das ist kein Beinbruch für den SC Oberschefflenz. Die Vorzeichen vor dem letzten Spiel bleiben gleich. Mit einer Niederlage im letzten Duelle gegen den direkten Konkurrenten SV Neckargerach rutscht man auf den Relegationsplatz, bei einem Punktgewinn ist man in der Landesliga. Spannung pur als im letzten Saisonspiel. Die Gäste aus Neckargerach mobilisieren nochmals alle Anhänger, so dass eine blaue Lawine in Oberschefflenz einfällt - doch am Ende müssen es die 11 Spieler auf dem Platz richten und dort zählt für den SVN nur ein Sieg !

Spannung auch am Tabellenende. Trotz eines 5:2 Siegs über TSM ist der FV Reichenbuch abgestiegen. Das Aufbäumen kam zu spät. Somit steht ein Neuanfang in der A-Klasse an.