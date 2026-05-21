Kreisliga - der 29. Spieltag

– Foto: Christian Hafner

Nur noch Neckargerach und Oberschefflenz in der Verlosung +++ Spuckt die SV Schefflenz dem SCO in die Meistersuppe ? +++ Zieht Sattelbach noch den Kopf aus der Schlinge ?

Das Rennen um die Meisterschaft bleibt heiß. Noch hat der SC Oberschefflenz 3 Punkte Vorsprung auf den SV Neckargerach und macht sich berechtigte Hoffnungen auf das Double. Bevor es am letzten Spieltag zum direkten Duell kommt müssen bei an diesem Wochenende nochmals ran. Die zweitplatzierten Gericher empfangen zu Hause den FC Mosbach. Kniffliger wird die Aufgabe hingegen für den SC Oberschefflenz. Die Scialpi-Elf muß zum Nachbarn SV Schefflenz. Kann die SVS dem Ortsrivalen in die Meistersuppe spucken ?

Der SV Sattelbach hat Türkspor Mosbach mit dem 3:1 Sieg letzte Woche nochmals in den Abstiegsstrudel gezogen. Noch hat TSM 3 Punkte Vorsprung und ein um 15 Tore besseres Torverhältnis gegenüber dem Stadtrivalen. Türkspor bekommt es am Pfingstmontag mit dem FV Reichenbuch zu tun, der selbst noch ganz schwache Hoffnungen auf den Relegationsplatz hat. Der SV Sattelbach empfängt zu Hause den TSV Sulzbach. Schafft der SVS noch das Happy End ?