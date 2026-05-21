 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligavorschau

Kreisliga - der 29. Spieltag

Spieltagsvorschau

von SMD · Heute, 22:55 Uhr · 0 Leser
– Foto: Christian Hafner

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Kreisliga

Nur noch Neckargerach und Oberschefflenz in der Verlosung +++ Spuckt die SV Schefflenz dem SCO in die Meistersuppe ? +++ Zieht Sattelbach noch den Kopf aus der Schlinge ?

Das Rennen um die Meisterschaft bleibt heiß. Noch hat der SC Oberschefflenz 3 Punkte Vorsprung auf den SV Neckargerach und macht sich berechtigte Hoffnungen auf das Double. Bevor es am letzten Spieltag zum direkten Duell kommt müssen bei an diesem Wochenende nochmals ran. Die zweitplatzierten Gericher empfangen zu Hause den FC Mosbach. Kniffliger wird die Aufgabe hingegen für den SC Oberschefflenz. Die Scialpi-Elf muß zum Nachbarn SV Schefflenz. Kann die SVS dem Ortsrivalen in die Meistersuppe spucken ?

Der SV Sattelbach hat Türkspor Mosbach mit dem 3:1 Sieg letzte Woche nochmals in den Abstiegsstrudel gezogen. Noch hat TSM 3 Punkte Vorsprung und ein um 15 Tore besseres Torverhältnis gegenüber dem Stadtrivalen. Türkspor bekommt es am Pfingstmontag mit dem FV Reichenbuch zu tun, der selbst noch ganz schwache Hoffnungen auf den Relegationsplatz hat. Der SV Sattelbach empfängt zu Hause den TSV Sulzbach. Schafft der SVS noch das Happy End ?

Sa., 23.05.2026, 17:00 Uhr
VfR Fahrenbach
VfR FahrenbachFahrenbach
SG Auerbach
SG AuerbachSG Auerbach
17:00live

Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr
FV Mosbach
FV MosbachFV Mosbach II
FV 2015 Elztal
FV 2015 Elztal FV 2015 Elztal
15:00
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Sa., 23.05.2026, 16:30 Uhr
SV Schefflenz
SV SchefflenzSchefflenz
SC Fortuna Oberschefflenz
SC Fortuna OberschefflenzO´schefflenz
16:30

Mo., 25.05.2026, 16:00 Uhr
SV Neckargerach
SV NeckargerachNeckargerach
FC Mosbach
FC MosbachFC Mosbach
16:00

Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr
FC Freya Limbach
FC Freya LimbachFC Limbach
FC Lohrbach
FC LohrbachFC Lohrbach
15:00

Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr
SV Alemannia Sattelbach
SV Alemannia SattelbachSattelbach
TSV Sulzbach
TSV SulzbachSulzbach
15:00

Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr
FV Reichenbuch
FV ReichenbuchReichenbuch
TS Mosbach
TS MosbachTS Mosbach II
15:00