Kreisliga - der 28. Spieltag

Der SC Oberschefflenz feilt am Double +++ Neckargerach hofft auf ein Finale am letzten Spieltag +++ Nachbarschaftsduell um den Relegationsplatz
Was für ein Spektakel - mit einem 5:5 trennten sich der SC Oberschefflenz und der FV Elztal am letzten Wochenende. Durch diese Unentschieden im Saisonendspurt beträgt der Vorsprung des SCO vor dem SV Neckargerach lediglich noch 3 Punkte. Vor dem Hintergrund, dass beide am letzten Spieltag aufeinandertreffen könnte es zu einem richtigen Finale um die Meisterschaft kommen.
Doch für den SC Oberschefflenz soll es nicht nur die Meisterschaft werden, denn durch den gestrigen 7:4 Finalsieg im Kreispokalfinale gegen den TSV Sulzbach können sich die Scialpi Mannen sogar das Double sichern.
Abgestiegen ist der FC Neckarzimmern. Der Phönix hat an diesem Wochenende spielfrei und kann in den restlichen beiden Begegnungen die 7 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz nicht mehr aufholen.
Diesen Relegationsplatz belegt momentan der SV Sattelbach mit einem hauchdünnen Vorsprung von einem Punkt auf den FV Reichenbuch. Unter diesen beiden wird das Rennen wohl ausgemacht. Dass Aufsteiger Türkspor Mosbach trotz anhaltender Formkrise nochmals unten reinrutscht ist zwar unwahrscheinlich - jedoch nicht ausgeschlossen. An den letzten Spieltagen passieren manchmal die überraschendsten Dinge und sowohl der SV Sattelbach als auch der FV Reichenbuch "dürfen" noch gegen TSM antreten.