 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligavorschau

Kreisliga - der 28. Spieltag

Spieltagsvorschau

von SMD · Heute, 10:55 Uhr · 0 Leser
– Foto: Christian Hafner

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Kreisliga

Der SC Oberschefflenz feilt am Double +++ Neckargerach hofft auf ein Finale am letzten Spieltag +++ Nachbarschaftsduell um den Relegationsplatz

Was für ein Spektakel - mit einem 5:5 trennten sich der SC Oberschefflenz und der FV Elztal am letzten Wochenende. Durch diese Unentschieden im Saisonendspurt beträgt der Vorsprung des SCO vor dem SV Neckargerach lediglich noch 3 Punkte. Vor dem Hintergrund, dass beide am letzten Spieltag aufeinandertreffen könnte es zu einem richtigen Finale um die Meisterschaft kommen.

Doch für den SC Oberschefflenz soll es nicht nur die Meisterschaft werden, denn durch den gestrigen 7:4 Finalsieg im Kreispokalfinale gegen den TSV Sulzbach können sich die Scialpi Mannen sogar das Double sichern.

Abgestiegen ist der FC Neckarzimmern. Der Phönix hat an diesem Wochenende spielfrei und kann in den restlichen beiden Begegnungen die 7 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz nicht mehr aufholen.

Diesen Relegationsplatz belegt momentan der SV Sattelbach mit einem hauchdünnen Vorsprung von einem Punkt auf den FV Reichenbuch. Unter diesen beiden wird das Rennen wohl ausgemacht. Dass Aufsteiger Türkspor Mosbach trotz anhaltender Formkrise nochmals unten reinrutscht ist zwar unwahrscheinlich - jedoch nicht ausgeschlossen. An den letzten Spieltagen passieren manchmal die überraschendsten Dinge und sowohl der SV Sattelbach als auch der FV Reichenbuch "dürfen" noch gegen TSM antreten.

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
FV 2015 Elztal
FV 2015 Elztal FV 2015 Elztal
SG Auerbach
SG AuerbachSG Auerbach
15:00

Morgen, 16:00 Uhr
VfR Fahrenbach
VfR FahrenbachFahrenbach
FV Reichenbuch
FV ReichenbuchReichenbuch
16:00live

So., 17.05.2026, 13:00 Uhr
TS Mosbach
TS MosbachTS Mosbach II
SV Alemannia Sattelbach
SV Alemannia SattelbachSattelbach
13:00

Morgen, 16:00 Uhr
TSV Sulzbach
TSV SulzbachSulzbach
FC Freya Limbach
FC Freya LimbachFC Limbach
16:00

Morgen, 14:00 Uhr
FC Phönix Neckarzimmern
FC Phönix NeckarzimmernFC Neckarzi.
SV Neckargerach
SV NeckargerachNeckargerach
14:00

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
FC Mosbach
FC MosbachFC Mosbach
SV Schefflenz
SV SchefflenzSchefflenz
15:00

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
SC Fortuna Oberschefflenz
SC Fortuna OberschefflenzO´schefflenz
FV Mosbach
FV MosbachFV Mosbach II
15:00