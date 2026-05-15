Kreisliga - der 28. Spieltag

– Foto: Christian Hafner

Der SC Oberschefflenz feilt am Double +++ Neckargerach hofft auf ein Finale am letzten Spieltag +++ Nachbarschaftsduell um den Relegationsplatz

Was für ein Spektakel - mit einem 5:5 trennten sich der SC Oberschefflenz und der FV Elztal am letzten Wochenende. Durch diese Unentschieden im Saisonendspurt beträgt der Vorsprung des SCO vor dem SV Neckargerach lediglich noch 3 Punkte. Vor dem Hintergrund, dass beide am letzten Spieltag aufeinandertreffen könnte es zu einem richtigen Finale um die Meisterschaft kommen.

Doch für den SC Oberschefflenz soll es nicht nur die Meisterschaft werden, denn durch den gestrigen 7:4 Finalsieg im Kreispokalfinale gegen den TSV Sulzbach können sich die Scialpi Mannen sogar das Double sichern.