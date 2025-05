Kreisliga - der 28. Spieltag

Mit einem der emotionalsten Spiele der Liga startet der 28. Spieltag, dem Schefflenzer Derby. Die Unterschefflenzer auf Platz 4 empfangen die Oberschefflenzer, welche auf Rang 5 stehen, mit einem Punkt Rückstand. Oberschefflenz hielt letzte Woche den formstarken TSV Sulzbach in Schach, während die SV Schefflenz zu Hause ein Unentschieden gegen den Tabellendritten FV Elztal errang.

Ebenfalls am Samstag treffen der FC Lohrbach und der SV Robern aufeinander. Die Roberner ergeben sich nicht ihrem Schicksal und kämpfen um jeden Meter im Tabellenkeller - so auch letzte Woche, als man den Tabellenzweiten TSV Billigheim auf eigenem Platz mit 1:0 niederrang. Der FC Lohrbach ist also gewarnt und hat nach der deutlichen Frühlingsfestniederlage auch etwas gutzumachen.