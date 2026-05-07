 2026-05-06T12:44:31.715Z

Ligavorschau

Kreisliga - der 27. Spieltag

Spieltagsvorschau

von SMD · Heute, 21:55 Uhr · 0 Leser
– Foto: Anna-Lena Deter

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Kreisliga
Dennis Zimmermann
Dennis Zimmermann
Dustin Link
Dustin Link

Neckargerach mit BigPoint im Nachholspiel +++ Topspiel in Oberschefflenz +++ Frühlingsfestderby beim MFV

Das war ein ganz ganz wichtiger Sieg für den SV Neckargerach am Mittwoch in Schefflenz. Nach einem 0:2 Rückstand zur Halbzeit drehten die Lunzer-Mannen nochmals mächtig auf in Durchgang 2 und fuhren noch einen 3:2 Auswärtssieg ein. Somit bleiben sie in Schlagdistanz zum SC Oberschefflenz, der noch 5 Punkte Vorsprung hat.

Am Wochenende ist der Tabellenführer aus Oberschefflenz gefordert - denn der Tabellendritte FV Elztal hat sich angekündigt. Die Walz-Elf kann selbst nicht mehr ins Meisterschaftsrennen eingreifen, doch sie kann es nochmal richtig spannend machen. Neckargerach empfängt zu Hause den FC Lohrbach.

Beim FV Reichenbuch hat man dieser Tage mit Dustin Link und Dennis Zimmermann das Trainerduo für die kommende Runde vorgestellt. Ob die beiden ihr Debut in der A-Klasse oder Kreisliga geben könnte bis zum Saisonende die spannende Frage bleiben. An diesem Wochenende muß der FVR bei der SG Auerbach antreten, bei der es mittlerweile nur noch um die goldene Ananas geht. Ist das die Chance für Malinovski&Co ?

Zwar nicht um die goldene Ananas - dafür um den Derbysiegertitel am Frühlingsfest Wochenende geht es im Stadtderby zwischen dem FV Mosbach und dem FC Mosbach.

Sa., 09.05.2026, 16:00 Uhr
SV Alemannia Sattelbach
SV Alemannia SattelbachSattelbach
VfR Fahrenbach
VfR FahrenbachFahrenbach
16:00

Sa., 09.05.2026, 16:00 Uhr
SG Auerbach
SG AuerbachSG Auerbach
FV Reichenbuch
FV ReichenbuchReichenbuch
16:00

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SC Fortuna Oberschefflenz
SC Fortuna OberschefflenzO´schefflenz
FV 2015 Elztal
FV 2015 Elztal FV 2015 Elztal
15:00

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
FV Mosbach
FV MosbachFV Mosbach II
FC Mosbach
FC MosbachFC Mosbach
15:00

So., 10.05.2026, 15:30 Uhr
SV Schefflenz
SV SchefflenzSchefflenz
FC Phönix Neckarzimmern
FC Phönix NeckarzimmernFC Neckarzi.
15:30

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SV Neckargerach
SV NeckargerachNeckargerach
FC Lohrbach
FC LohrbachFC Lohrbach
15:00

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
FC Freya Limbach
FC Freya LimbachFC Limbach
TS Mosbach
TS MosbachTS Mosbach II
15:00