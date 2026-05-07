Kreisliga - der 27. Spieltag

Neckargerach mit BigPoint im Nachholspiel +++ Topspiel in Oberschefflenz +++ Frühlingsfestderby beim MFV
Das war ein ganz ganz wichtiger Sieg für den SV Neckargerach am Mittwoch in Schefflenz. Nach einem 0:2 Rückstand zur Halbzeit drehten die Lunzer-Mannen nochmals mächtig auf in Durchgang 2 und fuhren noch einen 3:2 Auswärtssieg ein. Somit bleiben sie in Schlagdistanz zum SC Oberschefflenz, der noch 5 Punkte Vorsprung hat.
Am Wochenende ist der Tabellenführer aus Oberschefflenz gefordert - denn der Tabellendritte FV Elztal hat sich angekündigt. Die Walz-Elf kann selbst nicht mehr ins Meisterschaftsrennen eingreifen, doch sie kann es nochmal richtig spannend machen. Neckargerach empfängt zu Hause den FC Lohrbach.
Beim FV Reichenbuch hat man dieser Tage mit Dustin Link und Dennis Zimmermann das Trainerduo für die kommende Runde vorgestellt. Ob die beiden ihr Debut in der A-Klasse oder Kreisliga geben könnte bis zum Saisonende die spannende Frage bleiben. An diesem Wochenende muß der FVR bei der SG Auerbach antreten, bei der es mittlerweile nur noch um die goldene Ananas geht. Ist das die Chance für Malinovski&Co ?
Zwar nicht um die goldene Ananas - dafür um den Derbysiegertitel am Frühlingsfest Wochenende geht es im Stadtderby zwischen dem FV Mosbach und dem FC Mosbach.