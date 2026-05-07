Kreisliga - der 27. Spieltag

– Foto: Anna-Lena Deter

Das war ein ganz ganz wichtiger Sieg für den SV Neckargerach am Mittwoch in Schefflenz. Nach einem 0:2 Rückstand zur Halbzeit drehten die Lunzer-Mannen nochmals mächtig auf in Durchgang 2 und fuhren noch einen 3:2 Auswärtssieg ein. Somit bleiben sie in Schlagdistanz zum SC Oberschefflenz, der noch 5 Punkte Vorsprung hat.

Am Wochenende ist der Tabellenführer aus Oberschefflenz gefordert - denn der Tabellendritte FV Elztal hat sich angekündigt. Die Walz-Elf kann selbst nicht mehr ins Meisterschaftsrennen eingreifen, doch sie kann es nochmal richtig spannend machen. Neckargerach empfängt zu Hause den FC Lohrbach.