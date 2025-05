Kreisliga - der 27. Spieltag

Tabellenletzter gegen Tabellenzweiter...die Vorzeichen sind eigentlich klar verteilt, doch auch dieses Spiel muss erst gespielt werden! In Billigheim will das Trainerduo Flad & Bauer sein Sabbatical noch etwas hinauszögern und peilt die Relegation an. Ein Grund hierfür ist auch ihr Vorstand Sport, M. Derfuss, der am Wochenende wieder doppelt traf

Zwei Teams im grauen Mittelfeld der Liga treffen in Reichenbuch aufeinander. Der ohnehin schon dünne Kader am Entensee wurde durch die Verletzung von D. Zimmermann im Pokal nochmal etwas dünner. So saß am Sonntag in Neckargerach mit M. Deter lediglich ein Feldspieler auf der Bank. Für D. Gutjahr wird das Aufeinandertreffen mit seinen Ex-Kollegen sicher auch etwas besonderes.