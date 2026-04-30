Kreisliga - der 26. Spieltag

Topspiel Oberschefflenz vs Auerbach +++ Derby in Fahrenbach +++ Abstiegskracher in Reichenbuch
Der 25. Spieltag hat eine Vorentscheidung im Meisterrennen gebracht. Der SC Oberschefflenz konnte sich mit 2:0 gegen den Zweitplatzierten FC Mosbach durchsetzen und hat seinen Vorsprung nun schon auf 8 Punkte ausgebaut - jedoch hat der nun zweitplatzierte SV Neckargerach noch ein Spiel mehr auszutragen.
Am Wochendende empfängt der SCO die SG Auerbach - das Topspiel dieses Spieltags, auch wenn der Blick auf die Tabelle etwas anderes sagt, denn die SGA belegt mittlerweile "nur" noch Platz 6.
Momentaner Tabellenzweiter ist wieder der SV Neckargerach. Durch zwei Amman Tore besiegten die Neckartäler letzte Woche Türkspor Mosbach.
Sogar dreifach traf Elztals N. Mathes beim 7:1 Kantersieg seines FVE gegen den FC Neckarzimmern.
Der 26. Spieltag hält zwei Derbies für die Zuschauer bereit. Zum einen empfängt der VfR Fahrenbach den FC Limbach und zum anderen muss der SV Sattelbach beim FV Reichenbuch ran. Und diese Partie hat es in sich, denn mit einem Sieg können die Hausheren bis auf 1 Punkt an den Gegner heranrücken - und das 4 Spieltage bzw 4 Spiele vor Saisonende.