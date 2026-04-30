Kreisliga - der 26. Spieltag

– Foto: Michael Steck

Der 25. Spieltag hat eine Vorentscheidung im Meisterrennen gebracht. Der SC Oberschefflenz konnte sich mit 2:0 gegen den Zweitplatzierten FC Mosbach durchsetzen und hat seinen Vorsprung nun schon auf 8 Punkte ausgebaut - jedoch hat der nun zweitplatzierte SV Neckargerach noch ein Spiel mehr auszutragen.

Am Wochendende empfängt der SCO die SG Auerbach - das Topspiel dieses Spieltags, auch wenn der Blick auf die Tabelle etwas anderes sagt, denn die SGA belegt mittlerweile "nur" noch Platz 6.