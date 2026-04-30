 2026-04-29T13:32:52.058Z

Ligavorschau

Kreisliga - der 26. Spieltag

Spieltagsvorschau

von SMD · Gestern, 22:55 Uhr · 0 Leser
– Foto: Michael Steck

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Kreisliga

Topspiel Oberschefflenz vs Auerbach +++ Derby in Fahrenbach +++ Abstiegskracher in Reichenbuch

Der 25. Spieltag hat eine Vorentscheidung im Meisterrennen gebracht. Der SC Oberschefflenz konnte sich mit 2:0 gegen den Zweitplatzierten FC Mosbach durchsetzen und hat seinen Vorsprung nun schon auf 8 Punkte ausgebaut - jedoch hat der nun zweitplatzierte SV Neckargerach noch ein Spiel mehr auszutragen.

Am Wochendende empfängt der SCO die SG Auerbach - das Topspiel dieses Spieltags, auch wenn der Blick auf die Tabelle etwas anderes sagt, denn die SGA belegt mittlerweile "nur" noch Platz 6.

Momentaner Tabellenzweiter ist wieder der SV Neckargerach. Durch zwei Amman Tore besiegten die Neckartäler letzte Woche Türkspor Mosbach.

Sogar dreifach traf Elztals N. Mathes beim 7:1 Kantersieg seines FVE gegen den FC Neckarzimmern.

Der 26. Spieltag hält zwei Derbies für die Zuschauer bereit. Zum einen empfängt der VfR Fahrenbach den FC Limbach und zum anderen muss der SV Sattelbach beim FV Reichenbuch ran. Und diese Partie hat es in sich, denn mit einem Sieg können die Hausheren bis auf 1 Punkt an den Gegner heranrücken - und das 4 Spieltage bzw 4 Spiele vor Saisonende.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SC Fortuna Oberschefflenz
SC Fortuna OberschefflenzO´schefflenz
SG Auerbach
SG AuerbachSG Auerbach
15:00

Gestern, 18:15 Uhr
FC Mosbach
FC MosbachFC Mosbach
FV 2015 Elztal
FV 2015 Elztal FV 2015 Elztal
0
2
Abpfiff

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
FV Reichenbuch
FV ReichenbuchReichenbuch
SV Alemannia Sattelbach
SV Alemannia SattelbachSattelbach
15:00

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
VfR Fahrenbach
VfR FahrenbachFahrenbach
FC Freya Limbach
FC Freya LimbachFC Limbach
15:00

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
TSV Sulzbach
TSV SulzbachSulzbach
SV Neckargerach
SV NeckargerachNeckargerach
15:00

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
FC Lohrbach
FC LohrbachFC Lohrbach
SV Schefflenz
SV SchefflenzSchefflenz
15:00

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
FC Phönix Neckarzimmern
FC Phönix NeckarzimmernFC Neckarzi.
FV Mosbach
FV MosbachFV Mosbach II
15:00