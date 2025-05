Kreisliga - der 26. Spieltag

Im mit Spannung erwarteten Kellerduell zwischen dem SV Robern und dem VfR Fahrenbach entschied ausgerechnet der ehemalige Roberner Christian Haag mit seinem Treffer in der 90. Minute das Duell um den Relegationsplatz. Nun hat der VfR die besseren Karten in der Hand, bei 3 Punkten Vorsprung und dem besseren Torverhältnis.

An anderen Ende der Tabelle musste sich der FV Elztal dem SV Neckargerach geschlagen geben und verlor den Relegationsplatz an den TSV Billigheim, der das Duell gegen Lohrbach Dank eines Doppelpacks vom M. Derfuss für sich entschied und am FVE vorbeizog.