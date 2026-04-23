Kreisliga - der 25. Spieltag

– Foto: Michael Roos

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr FC Freya Limbach FC Limbach FV Reichenbuch Reichenbuch 15:00 PUSH

Nach dem 3:0 in Auerbach setzte der FC Limbach mit dem 4:0 Auswärtssieg in Sattelbach gleich nochmals einen drauf. Nur das 1:2 in Neckargerach passte nicht ganz ins Bild. Nach zuletzt 3 Spielen in der Fremde darf die Freya am Sonntag mal wieder zu Hause ran. Gegenr ist der FV Reichenbuch, der letzte Woche spielfrei war.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr SG Auerbach SG Auerbach SV Alemannia Sattelbach Sattelbach 15:00 PUSH

Die Luft ist zwar noch nicht raus bei der SG Auerbach, doch die gute Ausgangsposition wurde leichtfertig verspielt, weshalb man nun wieder enorme Kräfte aufbringen muss, um nochmals so richtig in Aufstiegsrennen einzusteigen. Das 0:0 letzte Woche in Mosbach war schon mal ein erster Schritt in die richtige Richtung. Nun empfängt man den SV Sattelbach, der momentan den Relegationsplatz inne hat.

Topspiel. Erster gegen Zweiter - mehr Spannung geht nicht. Können die Scialpi Mannen den entscheidenden Schritt in Richtung Meisterschaft machen, oder macht die Elf von Jonas Brezina das Rennen nochmals spannend ? Momentan beträgt der Vorsprung des Spitzenreiters 7 Punkte

Der FC Neckarzimmern sah im Duell mit dem Spitzenreiter aus Oberschefflenz wenig Land. Nach 90 Minuten stand es am Sportplatz unter der Hornberg 0:3. Am Sonntag darf man wieder in idyllischer Atmosphäre ran - doch im Fokus wird einzig und allein der Gegner FV Elztal stehen. Zwar ist die Aussicht auf ein Happy-End am Ende der Saison schon recht schlecht, doch das ein oder andere Ausrufezeichen möchte der Phönix noch setzen.

So., 26.04.2026, 13:00 Uhr FV Mosbach FV Mosbach II FC Lohrbach FC Lohrbach 13:00 PUSH

Der Auswärtsdreier war zum Greifen nah - doch 5 Minuten vor Schluß fing sich der MFV in Sulzbach noch den Ausgleich. Somit haben die Kreisstädter 34 Punkte auf der Habenseite - 2 mehr als der kommende Gegner aus Lohrbach. Dadurch bekommt dieses Stadtduell noch eine Brise mehr Spannung beim Kampf um Platz 7.

Sa., 25.04.2026, 15:00 Uhr SV Schefflenz Schefflenz TSV Sulzbach Sulzbach 15:00 PUSH

5 Siege in Folge katapultierte die SV Schefflenz auf Rang 4 der Tabelle. Die Vorzeichen für Sieg Nr 6 stehen gut, denn der TSV Sulzbach steht 7 Plätze schlechter da als die Hausherren, und hat auswärts auch eine negative Bilanz. Doch beim zweiten Blick auf die Tabelle sind es lediglich 8 Punkte Unterschied - heißt bei einem Sieg des TSV wären beide Teams wieder dicht beisammen.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr SV Neckargerach Neckargerach TS Mosbach TS Mosbach II 15:00 PUSH