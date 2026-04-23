Kreisliga - der 25. Spieltag

Oberschefflenz setzt sich weiter ab +++ Topspiel gegen den FC Mosbach +++ Auerbach empfängt den SV Sattelbach
Nach dem 3:0 in Auerbach setzte der FC Limbach mit dem 4:0 Auswärtssieg in Sattelbach gleich nochmals einen drauf. Nur das 1:2 in Neckargerach passte nicht ganz ins Bild. Nach zuletzt 3 Spielen in der Fremde darf die Freya am Sonntag mal wieder zu Hause ran. Gegenr ist der FV Reichenbuch, der letzte Woche spielfrei war.
Die Luft ist zwar noch nicht raus bei der SG Auerbach, doch die gute Ausgangsposition wurde leichtfertig verspielt, weshalb man nun wieder enorme Kräfte aufbringen muss, um nochmals so richtig in Aufstiegsrennen einzusteigen. Das 0:0 letzte Woche in Mosbach war schon mal ein erster Schritt in die richtige Richtung. Nun empfängt man den SV Sattelbach, der momentan den Relegationsplatz inne hat.
Topspiel. Erster gegen Zweiter - mehr Spannung geht nicht. Können die Scialpi Mannen den entscheidenden Schritt in Richtung Meisterschaft machen, oder macht die Elf von Jonas Brezina das Rennen nochmals spannend ? Momentan beträgt der Vorsprung des Spitzenreiters 7 Punkte
Der FC Neckarzimmern sah im Duell mit dem Spitzenreiter aus Oberschefflenz wenig Land. Nach 90 Minuten stand es am Sportplatz unter der Hornberg 0:3. Am Sonntag darf man wieder in idyllischer Atmosphäre ran - doch im Fokus wird einzig und allein der Gegner FV Elztal stehen. Zwar ist die Aussicht auf ein Happy-End am Ende der Saison schon recht schlecht, doch das ein oder andere Ausrufezeichen möchte der Phönix noch setzen.
Der Auswärtsdreier war zum Greifen nah - doch 5 Minuten vor Schluß fing sich der MFV in Sulzbach noch den Ausgleich. Somit haben die Kreisstädter 34 Punkte auf der Habenseite - 2 mehr als der kommende Gegner aus Lohrbach. Dadurch bekommt dieses Stadtduell noch eine Brise mehr Spannung beim Kampf um Platz 7.
5 Siege in Folge katapultierte die SV Schefflenz auf Rang 4 der Tabelle. Die Vorzeichen für Sieg Nr 6 stehen gut, denn der TSV Sulzbach steht 7 Plätze schlechter da als die Hausherren, und hat auswärts auch eine negative Bilanz. Doch beim zweiten Blick auf die Tabelle sind es lediglich 8 Punkte Unterschied - heißt bei einem Sieg des TSV wären beide Teams wieder dicht beisammen.
Das Tabellenbild trügt etwas. Der SV Neckargerach liegt einen Punkt hinter dem FC Mosbach auf Rang 3. Die Neckartäler haben aber 2 Spiele weniger absolviert und bei einem positiven Ausgang dieser Hängepartien ist auch der Platz an der Sonne noch in Reichweite. Von diesem grüßte Türkspor Mosbach zu Beginn der Runde und zehrt immer noch von diesem Punktepolster. Mittlerweile steht man einen Rang vor dem Relegationsplatz, den momentan der SV Sattelbach belegt.