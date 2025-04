Kreisliga - der 25. Spieltag

Der FV Elztal konnte den Angriff auf Platz 2 durch den TSV Billigheim abwehren und den Relegationsplatz verteidigen. Nach 90 Minuten hieß es 2:2. Nun geht es zum FC Lohrbach, der letzte Woche beim Spitzenreiter in Diedesheim kein Land sah und ziemlich deutlich mit einem 0:4 die Heimreise antreten musste.

Der VfR Fahrenbach hat den Kampf aufgenommen und die rote Laterne an den SV Robern abgegeben. Beim SC Oberschefflenz wäre sogar noch mehr drin gewesen als das Unentschieden durch ein Tor von Josh Weber, aber T. Kirschenlohr versagten aus 11m die Nerven. Trotzdem tritt man selbstbewußt die kurze Reise zum FC Limbach an und will auch dort etwas Zählbares mit nach Hause nehmen, denn bis auf Platz 14 sind es lediglich noch 4 Punkte.