Kreisliga - der 24. Spieltag

– Foto: Louisa Lind

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr FC Mosbach FC Mosbach SG Auerbach SG Auerbach 15:00 PUSH

Vor zwei Wochen waren beide Teams noch dick dabei im Aufstiegsrennen und gleichauf mit dem SC Oberschefflenz. Mittlerweile hat sich die Situation etwas geändert. Während der FC Mosbach mit 41 Punkten noch in Schlagdistanz zum Tabellenführer (46 Pkt) ist, beträgt der Rückstand der SGA schon 9 Punkte. Ein Sieg ist für die Meier-Elf somit fast schon Pflicht.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr FC Lohrbach FC Lohrbach FV 2015 Elztal FV 2015 Elztal 15:00 PUSH

Heimlich still und leise hat sich der FV Elztal in der Tabelle nach vorne geschoben. Wäre da nicht der Ausrutscher gegen Reichenbuch gewesen, würde die Walz Elf schon an den Aufstiegsrängen kratzen. Nun reist man zum FC Lohrbach - ein Team, das ein wenig einer Wundertüte gleicht, denn an guten Tagen kann der FCL jeden in der Kreisliga schlagen, aber manchmal gibt man auch sehr überraschend Punkte ab, wie zb gegen Fahrenbach, Reichenbuch oder Sattelbach.

Die Achterbahnfahrt des FC Neckarzimmern geht weiter. Erfolgen gegen TS Mosbach oder Auerbach folgen Punktverluste gegen deutlich schlechter platzierte Mannschaften. Dadurch ist der Phönix mittlerweile auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Und nun muss man gegen den Tabellenführer aus Oberschefflenz ran, der äußerst stabil seinen Vorsprung an der Tabellenspitze Punkt für Punkt ausbaut.

Morgen, 16:00 Uhr SV Alemannia Sattelbach Sattelbach FC Freya Limbach FC Limbach 16:00 PUSH

Dem 3:0 Auswärtssieg in Auerbach konnte der FC Limbach keinen weiteren Coupe folgen lassen, denn in Neckargerach unterlag man trotz früher Führung den Hausherren nach 90 Minuten noch mit 1:2. Nun folgt Auswärtsspiel Nummer 3 in Folge. Bereits am Samstag um 16:00 Uhr gastiert die Freya beim SV Sattelbach.

Morgen, 17:00 Uhr VfR Fahrenbach Fahrenbach SV Neckargerach Neckargerach 17:00 PUSH

Der SV Neckargerach streitet sich mit dem FC Mosbach um den Relegationsplatz. Die Lunzer Schützlinge haben gegenüber den Masseldornern ein um 15 Treffer besseres Torverhältnis, an dem man auch in Fahrenbach arbeiten will, denn in der Endabrechnung kann dieses soviel wert sein wie ein zusätzlicher Punkt. Die Hausherren haben nun 6 Spiele in Folge verloren und laufen Gefahr, nochmals in Abstiegsgefahr zu geraten.

So., 19.04.2026, 13:00 Uhr TS Mosbach TS Mosbach II SV Schefflenz Schefflenz 13:00 PUSH

So imposant der Aufsteiger TS Mosbach in die Runde gestartet ist , umso düsterer sieht die Bilanz für 2026 aus. Lediglich 1 Sieg konnte die zweite Mannschaft in diesem Kalenderjahr einfahren - wiegt der Abgang der Zejnajs doch schwerer als man zugeben möchte ? Im Heimspiel gegen die SV Schefflenz stehn die Chancen jedoch gut, den zweiten Sieg der Rückrunde einzufahren - aber Vorsicht, auswärts schlagen sich Seufert&Co meist recht wacker.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr TSV Sulzbach Sulzbach FV Mosbach FV Mosbach II 15:00 PUSH