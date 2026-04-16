 2026-04-16T10:11:10.190Z

Ligavorschau

Kreisliga - der 24. Spieltag

Spieltagsvorschau

von SMD · Gestern, 21:55 Uhr · 0 Leser
– Foto: Louisa Lind

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Kreisliga

Oberschefflenz kann seine Führung weiter ausbauen +++ Achtungserfolg des FV Reichenbuch +++ Verfolgerduell FC Mosbach vs SG Auerbach

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
FC Mosbach
FC MosbachFC Mosbach
SG Auerbach
SG AuerbachSG Auerbach
15:00

Vor zwei Wochen waren beide Teams noch dick dabei im Aufstiegsrennen und gleichauf mit dem SC Oberschefflenz. Mittlerweile hat sich die Situation etwas geändert. Während der FC Mosbach mit 41 Punkten noch in Schlagdistanz zum Tabellenführer (46 Pkt) ist, beträgt der Rückstand der SGA schon 9 Punkte. Ein Sieg ist für die Meier-Elf somit fast schon Pflicht.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
FC Lohrbach
FC LohrbachFC Lohrbach
FV 2015 Elztal
FV 2015 Elztal FV 2015 Elztal
15:00

Heimlich still und leise hat sich der FV Elztal in der Tabelle nach vorne geschoben. Wäre da nicht der Ausrutscher gegen Reichenbuch gewesen, würde die Walz Elf schon an den Aufstiegsrängen kratzen. Nun reist man zum FC Lohrbach - ein Team, das ein wenig einer Wundertüte gleicht, denn an guten Tagen kann der FCL jeden in der Kreisliga schlagen, aber manchmal gibt man auch sehr überraschend Punkte ab, wie zb gegen Fahrenbach, Reichenbuch oder Sattelbach.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
FC Phönix Neckarzimmern
FC Phönix NeckarzimmernFC Neckarzi.
SC Fortuna Oberschefflenz
SC Fortuna OberschefflenzO´schefflenz
15:00

Die Achterbahnfahrt des FC Neckarzimmern geht weiter. Erfolgen gegen TS Mosbach oder Auerbach folgen Punktverluste gegen deutlich schlechter platzierte Mannschaften. Dadurch ist der Phönix mittlerweile auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Und nun muss man gegen den Tabellenführer aus Oberschefflenz ran, der äußerst stabil seinen Vorsprung an der Tabellenspitze Punkt für Punkt ausbaut.

Morgen, 16:00 Uhr
SV Alemannia Sattelbach
SV Alemannia SattelbachSattelbach
FC Freya Limbach
FC Freya LimbachFC Limbach
16:00

Dem 3:0 Auswärtssieg in Auerbach konnte der FC Limbach keinen weiteren Coupe folgen lassen, denn in Neckargerach unterlag man trotz früher Führung den Hausherren nach 90 Minuten noch mit 1:2. Nun folgt Auswärtsspiel Nummer 3 in Folge. Bereits am Samstag um 16:00 Uhr gastiert die Freya beim SV Sattelbach.

Morgen, 17:00 Uhr
VfR Fahrenbach
VfR FahrenbachFahrenbach
SV Neckargerach
SV NeckargerachNeckargerach
17:00

Der SV Neckargerach streitet sich mit dem FC Mosbach um den Relegationsplatz. Die Lunzer Schützlinge haben gegenüber den Masseldornern ein um 15 Treffer besseres Torverhältnis, an dem man auch in Fahrenbach arbeiten will, denn in der Endabrechnung kann dieses soviel wert sein wie ein zusätzlicher Punkt. Die Hausherren haben nun 6 Spiele in Folge verloren und laufen Gefahr, nochmals in Abstiegsgefahr zu geraten.

So., 19.04.2026, 13:00 Uhr
TS Mosbach
TS MosbachTS Mosbach II
SV Schefflenz
SV SchefflenzSchefflenz
13:00

So imposant der Aufsteiger TS Mosbach in die Runde gestartet ist , umso düsterer sieht die Bilanz für 2026 aus. Lediglich 1 Sieg konnte die zweite Mannschaft in diesem Kalenderjahr einfahren - wiegt der Abgang der Zejnajs doch schwerer als man zugeben möchte ? Im Heimspiel gegen die SV Schefflenz stehn die Chancen jedoch gut, den zweiten Sieg der Rückrunde einzufahren - aber Vorsicht, auswärts schlagen sich Seufert&Co meist recht wacker.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
TSV Sulzbach
TSV SulzbachSulzbach
FV Mosbach
FV MosbachFV Mosbach II
15:00

Es war die Überraschung des Spieltags unter der Woche. Auf heimischen Platz verlor der FV Mosbach gegen den FV Reichenbuch mit 0:2. Entsprechend angefressen war Torhüter A. Wastl nach den enttäuschenden 90 Minuten seiner Vorderleute. Chance zur Wiedergutmachung besteht am Sonntag beim TSV Sulzbach. Die Hausherren sind gut drauf und erkämpften sich am Mittwoch ein Unentschieden im Masseldorn.