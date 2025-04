Kreisliga - der 24. Spieltag

Der FC Limbach konnte das Derby gegen den SV Robern siegreich gestalten und kann sich im Abstiegskampf nichts nachsagen lassen - die Hausherren aus Reichenbuch übrigens auch nicht, denn diese verloren nach dem Match gegen Robern auch das Duell mit Schlußlicht Fahrenbach mit 1:3. Dadurch dümpeln die Dogan-Mannen im Mittelfeld dem Saisonende entgegen, denn so richtig nach oben oder unten will es nicht mehr gehen.

Der VfR Fahrenbach gibt nicht klein bei - und das ist auch gut so. Der Abstiegskampf ist eng wie nie zuvor und die Chance, am Sonntag die rote Laterne abzugeben war schon lange nicht mehr so groß. Zwar geht es gegen den in der Tabelle um 11 Plätze besser postierten SC Oberschefflenz, doch der SCO ist nicht gut aus dem Winter gekommen und musste in diesem Kalenderjahr schon 4 Niederlagen verdauen.