Kreisliga - der 22. Spieltag

– Foto: Louisa Lind

So., 12.04.2026, 15:30 Uhr SV Schefflenz Schefflenz VfR Fahrenbach Fahrenbach 15:30 PUSH

Der VfR Fahrenbach konnte im Heimspiel gegen den FV Mosbach lange gut mithalten - doch ein Tor wollte nicht gelingen. So nahmen die Gäste am Ende die drei Punkte mit in die Kreisstadt. Nun geht's nach Unterschefflenz zur SVS, die in Reichenbuch nichts anbrennen ließ und am Ende verdient mit 4:1 gewann. Doppelter Torschütze war J.Schüssele.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr SV Neckargerach Neckargerach FV Reichenbuch Reichenbuch 15:00 PUSH

Die rote Laterne brennt wieder in Reichenbuch. Durch den Sieg des FC Neckarzimmern rutschte man auf den 15. Tabellenplatz ab und die Aussichten werden immer düsterer. Nun das Derby beim SV Neckargerach, der nüchtern betrachtet letzte Woche in Sattelbach 2 Punkte einbüßte - jedoch nach den späten eigenen Toren froh war, überhaupt noch einen Punkt mitgenommen zu haben.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr SG Auerbach SG Auerbach FC Freya Limbach FC Limbach 15:00 PUSH

Auweia SGA - das war nichts ! Die Aufstiegsanwärter verloren ihr Auswärtsspiel - zwar ersatzgeschwächt - beim Schlußlicht FC Neckarzimmern mit 0:1 und büßten den zweiten Tabellenplatz ein. Die mitgereisten Fans waren herbe enttäuscht, vor allem von dem blutleeren Auftritt ihrer Elf in der ersten Halbzeit. Von daher ist Wiedergutmachung angesagt für Haag&Co. Auf eigenem Platz empfängt man den FC Limbach, der letzte Woche spielfrei war.

Der FC Mosbach war der Gewinner des 21. Spieltags. Mit 3:1 siegte man beim FC Lohrbach und durch die gleichzeitige Niederlage der SG Auerbach konnte man sich wieder Tabellenplatz Zwei sichern. Nun empfängt man mit dem FC Neckarzimmern genau jene Mannschaft, die für die Niederlage der SGA verantwortlich war. Gelingt den Topic-Mannen gleich der nächste Coup ?

Das Polster wächst ! Der SC Oberschefflenz hat mittlerweile 3 Punkte Vorsprung auf Rang zwei und drei, mit +21 Toren das beste Torverhältnis des Spitzentrios und zudem noch 1 Spiel in der Hinterhand. Also kann man ohne Druck in die kommenden Aufgaben gehen, welche u.a. aus 3 Heimspielen bestehen. Das erste ist bereits am kommenden Sonntag gegen den FC Lohrbach. Die Gäste wurden in der Tabelle etwas durchgereicht und finden sich momentan auf Platz 11 wider - doch noch ist das untere Mittelfeld eng beisammen.

So., 12.04.2026, 15:15 Uhr FV 2015 Elztal FV 2015 Elztal TSV Sulzbach Sulzbach 15:15 PUSH

Am Sonntag ist Volkswandertag in Elztal und am liebsten würde der FVE in der Tabelle auch noch etwas nach oben wandern - doch der Abstand auf Rang 4 beträgt noch 4 Punkte, weshalb das am Sonntag gegen den TSV Sulzbach noch nichts wird. Aber nach hinten muss man sich absichern, denn da lauern die Verfolger - und einer von ihnen ist der TSV mit 3 Punkten Rückstand.

So., 12.04.2026, 13:00 Uhr FV Mosbach FV Mosbach II TS Mosbach TS Mosbach II 13:00 PUSH