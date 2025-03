Kreisliga - der 21. Spieltag

So., 30.03.2025, 15:00 Uhr

Zwei Tabellennachbarn unter sich. Der Tabellenzwölfte Schwarzach empfängt den Elftplatzierten aus Lohrbach. Die Heimelf unterlag in Billigheim deutlich mit 0:4 und reiste ohne Punkte zurück in den kleinen Odenwald. Lohrbach bezwang den favorisierten SV Neckargerach mit 2:0 und Winterneuzugang M.Pavlic machte deutlich, dass er in engen Spielen den Unterschied für den FCL ausmachen kann.