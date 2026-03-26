Kreisliga - der 20. Spieltag

– Foto: Harald Kästner

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr FC Lohrbach FC Lohrbach SG Auerbach SG Auerbach 15:00 PUSH

Das war deutlich. Mit 0:4 unterlag Tabellenführer SG Auerbach im Spitzenspiel beim SV Neckargerach. Somit war die Tabellenspitze futsch - man rutschte sogar auf Rang 3 ab, punktgleich mit den beiden anderen Spitzenteams aus Oberschefflenz und dem letztwöchigen Gegners Neckargerach. Am Sonntag geht's zum FC Lohrbach, der letzte Woche mit 2:0 die Oberhand gegenüber dem TSV Sulzbach behielt.

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr FV Reichenbuch Reichenbuch FV 2015 Elztal FV 2015 Elztal 15:00 PUSH

Wenn Du im Tabellenkeller hängst, dann läuft so ziemlich alles gegen Dich. Trotz ansprechender Leistung verlor der FV Reichenbuch gegen das Spitzenteam äußerst knapp mit 0:1. Klar - der SCO ist nicht der Gegner, gegen den man punkten muss - doch wenn man am Ende der Tabelle stehst, hilft jeder Punkt. An diesem Spieltag empfängt man den FV Elztal und hofft auf ein besseres Ende als noch die Woche zuvor.

Erkan Tagun hieß der Schütze des goldenen Tores für den SC Oberschefflenz gegen Reichenbuch. Der Toptorschütze des SCO musste die beiden Gericher Amann und diPaolo in der Torjägerliste vorbeiziehen lassen - doch wichtiger ist der Erfolg des Teams. Und mit dem momentanen zweiten Tabellenplatz ist der maximale Erfolg, nämlich der Aufstieg in die Landesliga so greifbar nah wie schon lange nicht mehr.

So., 29.03.2026, 13:00 Uhr TS Mosbach TS Mosbach II FC Mosbach FC Mosbach 13:00 PUSH

Derbytime in Mosbach. Die Hausherren unterlagen am letzten Spieltag überraschend deutlich bei Schlußlicht Neckarzimmern mit 0:3. Somit zeigt die Leistungskurve von TSM weiter nach unten. Der FC Mosbach tat sich gegen den VfR Fahrenbach auf eigenem Platz ziemlich schwer und konnte froh sein, nach 80minütiger Überzahl noch die 3 Punkte im Masseldorn behalten zu dürfen.

Der Phönix kämpft sich aus dem Tabellenkeller. Durch den 3:0 Sieg über Türkspor Mosbach konnte man die rote Laterne an den FV Reichenbuch abgeben, doch ob der Weg ist noch lang und der 12. Tabellenplatz des SV Schefflenz noch 13 Punkte entfernt. Am Sonntag empfängt man den TSV Sulzbach - ein Gegner, der in der momentanen Form des FCN schlagbar ist.

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr FC Freya Limbach FC Limbach SV Schefflenz Schefflenz 15:00 PUSH

Die Freya trifft nach dem enttäuschenden Ausflug zum MFV - welcher mit 1:4 endete, am Sonntag auf die ausgeruhte SV Schefflenz. Beide Teams trennt nur ein mickriges Pünktchen auf den Plätzen 11 und 12. Da die untere Tabellenhälfte aber generelle sehr eng zusammenhängt, könnte mit einem Sieg nicht nur der direkte Tabellennachbar überholt werden, sondern gleichzeitig ein rießiger Schritt in Richtung Tabellenmittelfeld gemacht werden.

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr SV Alemannia Sattelbach Sattelbach FV Mosbach FV Mosbach II 15:00 PUSH