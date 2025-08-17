– Foto: Thorben Bornhöft

Kreisliga: Der 2. Spieltag im Überblick Geversdorf jubelt in Frelsdorf +++ Loxstedt mit spätem Doppelschlag zum Remis +++ Schlobohms Knaller sorgt für die Tabellenführung Verlinkte Inhalte Kreisliga Cuxhaven Geversdorf SG FAW Hagen/Uthl. II Hollen-Nord + 12 weitere

Der 2. Spieltag der Kreisliga Cuxhaven im Überblick:

Das Spiel zwischen Sahlenburg und dem FC Wanna-Lüdingworth endete 1:1. Sahlenburg begann stark und hatte bereits in der 8. Minute einen Pfostenschuss zu verzeichnen Kurz danach wurde ein möglicher Elfmeter nach Intervention des Linienrichters nicht gegeben. Nach der Pause brachte ein kurioses Tor von August Lutter in der 59. Minute Wanna-Lüdingworth in Führung. Sahlenburg kämpfte sich zurück und erzielte in der 88. Minute durch einen direkt verwandelten Freistoß von Alexandru Lica den Ausgleich.

Im bis in die Nachspielzeit spannenden Duell zwischen dem TV Loxstedt und SC Hemmoor endete die Partie mit einem 2:2-Unentschieden. Claas Wilhelmi brachte Hemmoor in der 82. Minute in Führung. Kurz darauf vergab Alessio Grabbert einen Foulelfmeter und Tillmann Grefe erhöhte auf 2:0 für die Gäste. Doch Loxstedt gab nicht auf: In der Nachspielzeit traf Kevin Liebertz zum 1:2, gefolgt von Andre Redelmann, der in der 90.+8 Minute den Ausgleich erzielte.

Die Hausherren setzten sich glatt mit 3:0 durch. Tobias Buck traf zunächst in der 6. Minute per Kopfball nach einer präzisen Flanke von Rune Brandt. In der 77. Minute erhöhte Buck erneut, diesmal nach einem Pass von Jan-Philip Denker. Kurz darauf, in der 79. Minute, traf Kilian Heidtbrock ebenfalls per Kopfball, erneut vorbereitet von Rune Brandt.

Am sonnigen Sonntag in Duhnen traf der Duhner SC auf den TSV Lamstedt. Die Heimelf startete stark und ging bereits in der 11. Minute durch ein Tor von Kevin Fürst, der nach einer Ecke von Marcel Kolberg traf, in Führung. In der zweiten Halbzeit erzielte Fürst sein zweites Tor nach einer Vorlage von da Silva Oliveira (51.).

Ein Freistoß machte den Unterschied in der Partie zwischen der SG Am Dobrock und dem FC Hagen/Uthlede II. In der 70. Minute erzielte Tim Schlobohm das entscheidende Freistoßtor, welches die Partie entschied.

Der TSV Wehden setzte sich im Nachbarschaftsduell mit 2:1 gegen die SG Neuenwalde/Krempel/Holßel durch. Leon-Niklas Otto traf in der 53. Minute zur Gästeführung. Nur zehn Minuten später erhöhte de Vos auf 2:0, nachdem Otto ihn mustergültig bedient hatte. Michael Groth sorgte in der 77. Minute für den Anschluss, doch der Ausgleich blieb aus, sodass Wehden die Punkte mit nach Hause nahm.

Im Spiel zwischen der SG FAW und dem TSV Geversdorf gewann der Bezirksliga-Absteiger deutlich. Mark Ramm erzielte die Geversdorfer Führung per Elfmeter in der 35. Minute. Nach der Pause traf Jonas Schoepke zum 0:2, gefolgt von Felix Miertsch, der in der 61. Minute auf 0:3 erhöhte. Tizian Engler steuerte zwei weitere Tore in der 84. und 87. Minute bei.