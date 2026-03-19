Kreisliga - der 19. Spieltag

– Foto: Michael Roos

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr FC Mosbach FC Mosbach VfR Fahrenbach Fahrenbach 15:00 PUSH

Aus den sicher geglaubten 3 Punkten blieben am Ende für den FC Mosbach lediglich einer übrig. Dadurch büßten die Masseldorner zwei Plätze ein und stehen auf Rang 4 nur noch um 2 Punkte besser da als der kommende Gegner aus Fahrenbach. Die VfR'ler waren unter der Woche am Mittwoch schon aktiv und hatten auf eigenem Platz gegen den TSV Sulzbach beim 0:3 wenig Chancen

Die Hoffnung lebt beim FV Reichenbuch. Spielertrainer Malinovski sicherte mit seinem Treffer zum 2:2 einen Punkt gegen den FC Mosbach. So kann das Jahr 2026 weitergehen. Am Sonntag wartet schon der nächste schwere Brocken, wenn die Reichenbuche beim SC Oberschefflenz anzutreten haben, dem neuen Tabellendritten.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr FV 2015 Elztal FV 2015 Elztal SV Alemannia Sattelbach Sattelbach 15:00 PUSH

Dreimal führte der FV Elztal am Mittwoch im Nachholspiel beim SV Neckargerach, musste jedoch dreimal den Ausgleich hinnehmen und so blieb die ganz große Überraschung aus. Nun empfängt man zu Hause den SV Sattelbach, der letzte Woche auf eigenem Platz gegen Oberschefflenz recht deutlich in seine Schranken gewiesen wurde.

So., 22.03.2026, 13:00 Uhr FV Mosbach FV Mosbach II FC Freya Limbach FC Limbach 13:00 PUSH

Dafür, dass der FV Mosbach II letzte Woche spielfrei hatte, dürfen die Kreisstädter den Spieltag am Sonntag um 13:00 Uhr eröffnen. Zu Gast ist der FC Limbach. Die Freya lieferte dem FV Elztal letzte Woche ein umkämpftes Derby, bei dem sich beide Mannschaften nach 90 Minuten mit einem Unentschieden begnügen mussten.

So., 22.03.2026, 15:15 Uhr FC Lohrbach FC Lohrbach TSV Sulzbach Sulzbach 15:15 PUSH

Vor großer Kulisse entführte der FC Lohrbach letzte Woche 3 Punkte bei Türkspor Mosbach. Dadurch rückte man bis auf 2 Punkte an den Aufsteiger heran. Am Sonntag wartet der TSV Sulzbach - der ebenfalls schon unter der Woche im Einsatz war. In Fahrenbach siegte man ganz souverän mit 3:0.

Schlußlicht FC Neckarzimmern konnte dem Auftaktsieg gegen Reichenbuch keinen weiteren Erfolg folgen lassen und verharrt am Ende der Tabelle. Am Sonntag empfängt man den Mitaufsteiger von Türkspor Mosbach. Das letzte Aufeinandertreffen ging knapp mit 2:1 an TSM - welche auch am Sonntag als Favorit ins Rennen gehen.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr SV Neckargerach Neckargerach SG Auerbach SG Auerbach 15:00 PUSH