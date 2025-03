Kreisliga - der 18. Spieltag

Spieltext FC Lohrbach - Sulzbach

Da hat der FC Lohrbach ein ganz dicken Fisch an Land gezogen. Der in Neckarelz in Ungnade gefallene Marcel Pavlic, schloss sich in der Winterpause den Fortunen an und ist eine enorme Verstärkung für Bayer und Co.

Der TSV ließ es im Winter hingegen etwas ruhiger angehen und hofft auf ein ähnlich starkes Ergebnis wie im Hinspiel (4:1). Die Ergebnisse in der Vorbereitung machten da allerdings wenig Hoffnung. Aber wie sagt man so schön: Wen interessiert nach einem Sieg zum Auftakt, die Ergebnisse der Vorbereitung?