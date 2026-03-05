Kreisliga - der 17 Spieltag

In der Hinserie siegte die SVS (grün) mit 2:0 gegen die SGA (rot) – Foto: Sandra Angel

Die Kreisliga spielt weiter verrückt! Von Platz 1-9 spielt jedes Team um den Aufstieg, zugleich aber auch von Platz 7-15 alle Teams um den Abstieg. Eine engere Liga auf Kreisligaebene wird es wohl nirgendwo geben! Daher gehen wir rein, in den mit Spannung aufgeladenen und pickepacke vollen 17.Spieltag!

Bereits am Samstag steigt das Derby in Lohrbach. Für beide Teams geht es noch um einiges in dieser Saison, steht die Fortuna doch nur knapp vor dem Abstiegsrelegationsplatz und der VfR muss sowohl die Augen nach unten als auch oben offen halten. Ein besonderes Spiel wird es sicher für FCL-Keeper Sommer, der in der Saison 22/23 seine Kickschuhe für Fahrenbach schnürte, dann aber wieder schnell Richtung Heimat zog - allerdings nur fußballerisch, denn wohnhaft ist er mittlerweile in Fahrenbach und könnte mit den alten Kollegen zum Derby anreisen.

Mehr Abstiegskampf geht nicht!

Letzter gegen Vorletzter! Nachdem der Phönix lange Zeit ohne Punkte auf dem letzten Platz stand, konnten kurz vor der Winterpause noch vier Punkte eingesammelt werden um zumindest noch eine kleine Chance auf den Klassenerhalt zu haben. Lange Zeit rankten sich die Gerüchte um einen spektakulären Transfer-Viererpack der Zejnej-Brüder. Am Ende wurde es "nur" Denis Zejnej, der aber sicher auch sehr weiterhelfen wird.

Auf der Gegenseite sind die Sorgen nicht wirklich kleiner. Auch am Entensee schwebt bei nur acht Punkten das Abstiegsgespenst umher und im Winter ging dem ohnehin schon dünnen Kader weiteres Spielermaterial verloren. Doch wie die oftmals gut unterrichtete fupa-Redaktion hörte, konnte für die neue Saison bereits ligaunabhängig ein neues Trainerduo für sich gewonnen werden.

Sa., 07.03.2026, 15:00 Uhr FC Mosbach FC Mosbach SV Alemannia Sattelbach Sattelbach 15:00 PUSH

"Es wird keine Lame-Duck", so versicherte Coach Brezina im Gespräch mit unserer Redaktion kurz vor dem Rückrundenstart. Doch auf dem holprigen Nebenplatz der Freya gab es zunächst einmal eine 3:1-Niederlage im Nachholspiel. Dennoch spielen die Masseldorner bisher eine tolle Saison und stehen nur zwei Punkte hinter dem Tabellenführer aus Auerbach.

Der SV Sattelbach rangiert derzeit auf dem Relegationsplatz 13 mit 16 Punkten. Stand jetzt ist der Vorsprung nach hinten komfortabel und der Rückstand aufs rettende Ufer noch nicht groß. Doch ein Überraschungssieg beim FC würde sicher gut tun. Im Winter kamen mit Frank und Dietz zwei Spieler dazu, die quantitativ als auch qualitativ weiterhelfen sollen.

Was für ein Pokalkrimi am vergangenen Sonntag in Oberschefflenz! Elfmeter-Killer Teicht machte seinem Namen wieder alle Ehre und hatte großen Anteil am Finaleinzug seiner Mannen. Somit ist für die Scialpi-Elf weiterhin das Double aus Meisterschaft und Pokal möglich.

Die Freya möchte dabei kein Punktelieferant sein und ihrerseits mit einem Sieg sich weiter an die Spitzenplätze heranpirschen und sich weitere Luft nach unten verschaffen.

So., 08.03.2026, 14:00 Uhr FV Mosbach FV Mosbach II SV Neckargerach Neckargerach 14:00 PUSH

Beim FV Mosbach II, der sich auch noch in gefährlicher Lage Richtung Abstiegsrelegation befindet, gab es im Winter einen Wechsel auf der Kommandobrücke. Für Dennis Zimmermann übernahm Marco Sarrach-Ditte den Posten als Co-Trainer von Leif Haupert.

Das neue Trainerduo hat mit dem SV Neckargerach gleich mal ein richtig dickes Brett zu bohren. Zudem möchte man sich auf Mosbacher Seite für die deutliche 4:1-Niederlage im Hinspiel revanchieren.

Der SVN verlängerte derweil vor wenigen Tagen mit seinem erfolgreichen Trainerteam und möchte weiter an der Erfolgsgeschichte der jungen Truppe arbeiten.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr SG Auerbach SG Auerbach SV Schefflenz Schefflenz 15:00 PUSH

Derbytime in Auerbach! Diese Begegnung gab es in den vergangenen Jahren in verschiedensten Ligen. Von der A-Klasse bis zur LL standen sich beide Teams immer wieder gegenüber, einmal sogar in einem Relegationsduell um die Kreisliga 2016.

Immer noch ein besonderes Spiel bleibt es für Tobi Henke, der neben seiner SVS-Vergangenheit darüber hinaus auch in Schefflenz wohnhaft ist und in seinem Heimatverein als Jugendtrainer aktiv ist.

Beide Teams sind zudem voll im Aufstiegsrennen dabei und da sie beide über eine große Fananzahl verfügen, wird der Sportplatzkassier der SGA am Sonntag einiges zu tun haben.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr TSV Sulzbach Sulzbach TS Mosbach TS Mosbach II 15:00 PUSH