Kreisliga - der 16. Spieltag

Neben dem Samstagspiel Reichenbuch vs Lohrbach (0:0), fand letzten Sonntag nur ein einziges Spiel in der Kreisliga statt. Und das hatte es in sich ! Im vierzehnten Anlauf glückte dem FC Neckarzimmern endlich der erste Punktgewinn in der neuen Spielklasse. Natürlich verharrt der Phönix trotzdem auf dem letzten Tabellenplatz, aber der Anblick der Tabelle ist nicht mehr ganz so trostlos wie zuvor. Können Topic und seine Mannen nun gleich den nächsten Streich folgen lassen ? Die Spielplangestalter haben zum Jahresabschluß nun das Match gegen den VfR Fahrenbach angesetzt, ein Team im Aufwind ...

Während der FV Mosbach spielfrei ist, duelliert sich der andere Stadtverein aus dem Masseldorn mit dem FV Reichenbuch. Die Gäste konnten letzte Woche nach langer Zeit mal wieder punkten, doch an der Tatsache, dass man auf einem Abstiegsplatz überwintert lässt sich nicht mehr rütteln.