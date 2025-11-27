Kreisliga - der 16. Spieltag

Neckarzimmern lebt noch ! +++ Zahlreiche Ausfälle am vergangenen Wochenende +++ Verfolgerduell bei der SG Auerbach
Neben dem Samstagspiel Reichenbuch vs Lohrbach (0:0), fand letzten Sonntag nur ein einziges Spiel in der Kreisliga statt. Und das hatte es in sich ! Im vierzehnten Anlauf glückte dem FC Neckarzimmern endlich der erste Punktgewinn in der neuen Spielklasse. Natürlich verharrt der Phönix trotzdem auf dem letzten Tabellenplatz, aber der Anblick der Tabelle ist nicht mehr ganz so trostlos wie zuvor. Können Topic und seine Mannen nun gleich den nächsten Streich folgen lassen ? Die Spielplangestalter haben zum Jahresabschluß nun das Match gegen den VfR Fahrenbach angesetzt, ein Team im Aufwind ...
Während der FV Mosbach spielfrei ist, duelliert sich der andere Stadtverein aus dem Masseldorn mit dem FV Reichenbuch. Die Gäste konnten letzte Woche nach langer Zeit mal wieder punkten, doch an der Tatsache, dass man auf einem Abstiegsplatz überwintert lässt sich nicht mehr rütteln.
Ganz oben benötigt der SV Neckargerach noch einen Punkt zur Wintermeisterschaft. Die erste Chance hierauf ergibt sich am Sonntag im Auswärtsspiel bei der SV Schefflenz. Die Heimelf rangiert mittlerweile zwar nur noch auf Platz 10, jedoch ist die Liga so eng zusammen, dass es zum Tabellenzweiten aus Oberschefflenz nur 4 Punkte sind. Und die SCO'ler erhoffen sich natürlich Nachbarschaftshilfe, um bei einem Heimsieg gegen Sattelbach bis auf einen Punkt an den Tabellenführer heranzurücken.
Ein direktes Verfolgerduell findet in Auerbach statt, wo die heimische SGA als Tabellenvierter bereits am Samstag den Tabellenfünften aus Sulzbach erwartet. Türkspor Mosbach hofft natürlich auf ein Unentschieden in diesem Match, denn dann könnte man tags drauf mit einem Sieg über Lohrbach an den beiden Konkurrenten vorbeiziehen - hätte, würde, könnte .....