Kreisliga - der 16. Spieltag Spieltagsvorschau

Lediglich 3 Begegnungen am 15 Spieltag +++ Schwarzach weist Oberschefflenz in seine Schranken +++ Schefflenz holt einen Punkt beim VfR Fahrenbach

Lange Zeit war auch der FC Mosbach in aussichtsreicher Position um Platz 2, doch ein kurzer Hänger lies die Masseldorner auf Rang 6 abrutschen. Doch das Feld ist relativ dicht zusammen und so kann die Situation nach diesem Spieltag schon wieder ganz anders aussehen. Der FC empfängt die SV Schefflenz auf heimischem Grün und um die eigenen Ansprüche zu untermauern muss diese Partie gewonnen werden.

Toller Erfolg für den TSV Schwarzach. Den favorisierten SC Oberschefflenz schickte man mit einem 0:2 auf die Heimreise und positionierte sich damit in der Spitzengruppe der Liga. Am kommenden Wochenende steht wieder ein Heimspiel auf dem Plan. Zu Gast ist die Fortuna aus Lohrbach. Im Hinspiel trennten sich beide Teams mit 1:1 - ein Ergebnis, das man beim TSV damals noch gefeiert hat, bei welchem man aber momentan eher enttäuscht wäre.

In Billigheim treffen zwei Tabellennachbarn aufeinander, die zudem auch noch punktgleich sind. Der heimische TSV konnte bislang keines seiner 6 Heimspiele gewinnen und somit geht der MFV II als Favorit in das Match, auch wenn der letztjährige Meister in dieser Saison auswärts noch nicht so richtig performed hat.