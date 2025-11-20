Kreisliga - der 15. Spieltag

Big Point für den SV Neckargerach. Mit 2:1 behielt man im Spitzenduell mit dem SC Oberschefflenz die Oberhand und hat nun die große Chance, die Wintermeisterschaft unter Dach und Fach zu bringen, denn der Tabellenzweite SCO ist an diesem Wochenende spielfrei. Zuvor steht jedoch noch das Duell gegen den FV Elztal.

Zwei Teams auf unterschiedlichen Wegen. Während Türkspor Mosbach stark in die Runde gestartet ist und auch mehrmals die Tabellenspitze inne hatte, musste die SG Auerbach einen Fehlstart nach Maß verdauen. Mittlerweile hat sich die Situation gedreht. Auerbach hat sich trotz der letztwöchigen Niederlage mittlerweile bis auf 2 Punkte an den Tabellenzweiten Oberschefflenz herangearbeitet. Für Türkspor geht es hingegen Woche für Woche weiter nach unten - auf Platz 12 (Lohrbach) sind es nur noch 3 Punkte Vorsprung.

Diesmal war es wirklich knapp für den FC Neckarzimmern. In Limbach hielt man lange ein 0:0 und stand kurz vor dem ersten Punktgewinn der Saison. Doch auch im dreizehnten Anlauf klappte es nicht. Nun gastiert man beim Tabellen 13. in Sattelbach. Können sich Topic und seine Mäner ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk machen ? Die Hausherren kamen gegen Lohrbach nicht über ein 0:0 hinaus und verharren auf dem Relegationsplatz.

Das war knapp - gegen den noch punktlosen FC Neckarzimmern rettete der FC Limbach einen 1:0 Sieg über die Zeit und entging dadurch den Schlagzeilen. Der Gegner aus Mosbach durfte letzte Woche zuschauen und kann sich als einer der Sieger des 14. Spieltags fühlen, denn die direkte Konkurrenz aus Oberschefflenz und Auerbach büßte jeweils 3 Punkte ein.

Sa., 22.11.2025, 14:30 Uhr FV Reichenbuch Reichenbuch FC Lohrbach FC Lohrbach 14:30 PUSH

Nächstes Kellerduell für den FC Lohrbach, nächstes Derby. Nach dem 0:0 in Sattelbach geht es bereits am Samstag zum FV Reichenbuch. Kirschenlohr & Co können die Favoritenrolle nicht von sich weisen, aber ein Selbstläufer wird das Duell mit dem Ortsnachbarn nicht. Der FVR selbst muß vor der Winterpause noch den ein oder anderen Punkt einsammeln - am besten Drei, will man nicht schon unterm Weihnachtsbau total abgeschlagen auf die Tabelle schauen.

So., 23.11.2025, 14:15 Uhr VfR Fahrenbach Fahrenbach TSV Sulzbach Sulzbach 14:15 live PUSH

Durch zwei späte Tore sicherte sich der VfR Fahrenbach den Heimsieg über Türkspor Mosbach und schloß nach Punkten zu den Gästen auf. Nun geht's gegen den TSV Sulzbach, der letzte Woche mit 3:1 in Reichenbuch siegen konnte. Doppelter Torschütze war D. Häusler mit seinen ersten beiden Treffern in dieser Saison.

So., 23.11.2025, 14:15 Uhr SV Schefflenz Schefflenz FV Mosbach FV Mosbach II 14:15 PUSH