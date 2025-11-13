Kreisliga - der 14. Spieltag

Der Effekt ist verpufft - auch ohne C. Panagiotidis konnte der FV Reichenbuch sein Punktekonto nicht entscheidend aufbessern. Lediglich 2 Siege aus 12 Spielen machen den Verantwortlichen des FVR ziemliche Kopfschmerzen und eine Umstrukturierung des Kaders in der Winterpause scheint unausweichlich, will man nicht schon frühzeitig die Planungen für die A-Klasse starten. Doch bis zur Winterpause gilt es noch Punkte zu sammeln - und die nächste Chance ergibt sich am Sonntag, wenn man den TSV Sulzbach empfängt, der letzte Woche zu Hause gegen den SV Sattelbach die Oberhand behielt.

Trotz zweimaliger Führung unterlag der VfR Fahrenbach der SG Auerbach nach 90 aufreibenden Minuten mit 3:4, nachdem J. Zettl in der 88. Spielminute noch den 3:3 Ausgleichstreffer markiert hatte. Nun gilt es dieses Negativerlebnis schnell abzuschütteln und sich auf TS Mosbach vorzubereiten. Ohne die Zejnaj Brüder ist TS zwar anfälliger - doch dass es auch ohne sie geht, zeigte der letztwöchige 4:0 Sieg über den FV Reichenbuch.

In Lohrbach war für die Freya nichts zu holen und so bleibt man im Tabellenkeller hängen - welchen man aber auch als unteres Tabellenmittelfeld bezeichnen kann, denn zwischen Platz 13 (Sattelbach) und Platz 6 (Schefflenz) liegen gerade einmal 5 Punkte. Im tatsächlichen Tabellenkeller sitzt der FC Neckarzimmern mit 0 Punkten auf Rang 15 und ehrlicherweise verlässt einen so langsam der Glaube und die Fantasie, wie der Phönix den Bock noch umstoßen will.

Derbies weiß man beim SV Sattelbach zu "zelebrieren" - und so kommt die Spielansetzung gegen den FC Lohrbach am Samstag nicht von ungefähr. Im Mittelpunkt stehen natürlich die 90 Minuten auf dem Platz und in diesen gilt es alles in die Waagschale zu werfen, um sich ein wenig vom Tabellenende abzusetzen. Die Gäste konnten nach zwei Niederlagen in Folge gegen Limbach mal wieder 3 Punkte einfahren und wollen den Nachbarn aus Sattelbach in der Tabelle natürlich auf Distanz halten.

Das wichtigste Spiel des Jahres ist gewonnen - der SC Oberschefflenz darf sich Derbysieger schimpfen. Das kommende Duell um die Tabellenspitze mit dem Spitzenreiter SV Neckargerach ist nur noch Kür. So vielleicht die Gedanken der Fans - doch im Scialpi-Lager wird man das Match gegen den neuen Tabellenführer aus Neckargerach mit der nötigen Akribie angehen um noch vor der Winterpause die Tabellenspitze zu erklimmen. Die Hausherren bleiben sich ihrem Motto "Alles Kann - Nichts muss" treu und werden auch dieses Match mit einem Schuß Lockerheit angehen, welcher sie diese Saison so erfolgreich macht.

So., 16.11.2025, 14:15 Uhr SV Schefflenz Schefflenz FV 2015 Elztal FV 2015 Elztal 14:15 PUSH

Zwei Niederlagen in Folge und flux platzte der Traum von der Tabellenspitze - die SVS findet sich mittlerweile auf Platz 6 wider. Das ist zwar kein Beinbruch für die SV Schefflenz, doch die Erfolge zu Saisonbeginn haben Begehrlichkeiten geweckt und so möchte man gegen den FV Elztal wieder auf die Erfolgsspur zurückkehren und den zugegebener Weise geringen Abstand zur Spitze nicht noch größer werden lassen. Die Gäste unterlagen zuletzt dem MFV mit 1:2 und trauerten danach den verpassten Chancen nach.

So., 16.11.2025, 12:30 Uhr FV Mosbach FV Mosbach II SG Auerbach SG Auerbach 12:30 PUSH