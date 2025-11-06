Kreisliga - der 13. Spieltag

Äußerst unglücklich verlief das Match des FV Elztal gegen die SG Auerbach. In der zweiten Minute der Nachspielzeit fingen sich die Walz-Mannen noch den Gegentreffer und mussten mit leeren Händen die Heimreise antreten. Nun empfängt man den MFV, der sich letzte Woche auf heimischen Terrain dem SC Oberschefflenz geschlagen geben musste.

Die SG Auerbach hat den Turnaround geschafft und sich mittlerweile bis auf Rang 5 geschoben. Zwar war der Sieg gegen Elztal mit einem Treffer in der Nachspielzeit mehr als glücklich, doch die Richtung von C. Meier und seinem Team stimmt. Nächster Gegner ist der VfR Fahrenbach, der letzte Woche mit dem FV Reichenbuch kein Mitleid hatte und einen nie gefährdeten 6:0 Auswärtssieg feierte.

Topspiel im Masseldorn. Die Hausherren siegten letzte Woche im Spitzenspiel in Schefflenz mit 2:0 und profitierten von der Niederlage von Türkspor Mosbach, so daß man langsam ein kleines Vorsprungspolster erarbeitet hat. Doch die Aufgaben werden nicht leichter - am Sonntag empfängt man den SV Neckargerach, der mit einer Bomben-Abwehr mittlerweile den zweiten Platz belegt. Baut der FC sein Polster weiter aus oder übernehmen Lunzer&Co die Tabellenspitze ?

Feiertag in Schefflenz, denn es steht das Schefflenzer Derby an. Und so eng lagen beide Teams schon lange nicht mehr beieinander. Die Hausherren auf Platz 3 haben 21 Punkte, die viertplatzierten Gäste aus Unterschefflenz einen Punkt weniger. Spannender könnte die Ausgangslage nicht sein.

Sa., 08.11.2025, 16:00 Uhr FC Lohrbach FC Lohrbach FC Freya Limbach FC Limbach 16:00 PUSH

Ausgeruht empfängt der FC Lohrbach die Gäste aus Limbach. Während die Fortunen spielfrei hatten, musste die Freya bis zum Abpfiff um die 3 Punkte zittern, denn die letzten Minuten musste man in Unterzahl überstehen - T.Rabe hatte die Ampelkarte gesehen. Durch die "Auszeit" wurde Lohrbach auf den Relegationsplatz durchgereicht, weshalb ein Dreier nun immens wichtig wäre.

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr TSV Sulzbach Sulzbach SV Alemannia Sattelbach Sattelbach 14:30 PUSH

Das hat sich mal nicht gelohnt für den TSV Sulzbach, denn in Limbach hat man sowohl die 3 Punkte als auch Toptorjäger L. Bucella durch eine unnötige Rote Karte verloren. Auch in der Tabelle gings leicht bergab. Nun empfängt man den SV Sattelbach, der letzte Woche das Spitzenteam von TS Mosbach in seine Schranken verwies, wobei Spielertrainer K. Agac gleich zweimal einnetzte.

So., 09.11.2025, 12:30 Uhr TS Mosbach TS Mosbach II FV Reichenbuch Reichenbuch 12:30 PUSH