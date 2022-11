Kreisliga - der 13. Spieltag Spieltagsvorschau

Ein Auf und Ab gab es für den FC Mosbach in den zurückliegenden Spielen. Siegen folgten Niederlagen und so beträgt der Rückstand auf den Tabellenführer Waldbrunn mittlerweile 12 Punkte. Vor allem fällt die geringe Anzahl an selbst erzielten Treffern auf. Mit 15 Treffern erwartet ma eher Mannschaften aus dem hinteren Drittel der Tabelle. Gegener Schwarzach ist gut drauf - man konnte sowohl den SV Neckargerach als auch den VfR Fahrenbach bezwingen und in der Tabelle in die obere Tabellenhälfte vorrücken.