Kreisliga: der 12. Spietag im Überblick

Der 12. Spieltag der Kreisliga Cuxhaven im Überblick:

Am Freitagabend erlebten die rund 100 Zuschauer auf dem Sportplatz in Wanna ein packendes Duell zwischen dem FC Wanna-Lüdingworth und Spitzenreiter Duhner SC. Der Favorit begann stürmisch und bereits in der 5. Minute brachte Denes Brüning die Gäste in Führung. Nur zwei Minuten später legte Damian Curras Fonseca nach und erhöhte auf 0:2.

"Ich dachte wir bekommen heute zehn Stück und werden hier heute seziert", befürchtete Wannas Coach Frank Zietelmann, doch seine Mannschaft zeigte eine bärenstarke Reaktion. In der 16. Minute verkürzte Jannik Offermann auf 1:2, Niklas Schult glich in der 34. Minute aus und Rene Beyer drehte kurz vor der Halbzeit die Partie komplett. Und es wurde noch wilder: Jannik Offermann erhöhte kurz darauf auf 4:2 und Marcel Kolberg gelang der 4:3-Anschlusstreffer.



Dann pfiff der Unparteiische zur Pause und die Zuschauer konnten kurz durchatmen. Die Pause war auch dringend nötig, denn nach Wiederanpfiff ging das Spektakel weiter. Zunächst glich Hakar Abdo für die Gäste in der 48. Minute aus, dann sah FC-Akteur Jannis Horeis die Rote Karte (54.) und auch Bruno da Silva Oliveira auf Seiten der Duhner musste in der 62. Minute das Feld vorzeitig verlassen. In der Schlussphase markierte Damian Curras Fonseca den Siegtreffer für den Favoriten. Denes Brüning sah kurz darauf die Gelb-Rote Karte, doch das änderte nichts mehr am Ausgang dieses aufregenden Spiels.

"Das war ein traumhaftes Fußballspiel, wegen solcher Spiele liebe ich Fußball. Es war hart umkämpft, aber ist nie eskaliert. Ein Punkt für uns wäre natürlich noch geiler gewesen", so Zietelmann.

Im Duell zwischen dem TSV Hollen-Nord und der SpVgg BISON setzten sich die Gastgeber mit 2:0 durch. Marik - Tim Peters erzielte in der 22. Minute den Führungstreffer. Nach der Pause hatte Hollen-Nord zwei große Chancen, bevor Tobias Buck in der 72. Minute das 2:0 erzielte. In der 83. Minute sah Jobst Märkle die Ampelkarte. Ein verschossener Elfmeter von Leon-Alexander Rosengarten rundete die Partie ab.

Im Ostestadion erlebten die Zuschauer am Sonntag ein einseitiges Duell zwischen dem TSV Geversdorf und dem TV Loxstedt. Die Gäste bekamen für dieses Spiel nur neun einsatzbereite Spieler zusammen. Mit Florian Poppe stand sogar der Coach selbst im Tor. Bereits in der ersten Minute brachte Fabian von Essen die Gastgeber in Führung, nachdem Ole Buchterkirch ihn mustergültig bediente. Nur zwei Minuten später erhöhte Mark Ramm auf 2:0. Ole Buchterkirch selbst traf in der 14. Minute zum 3:0. Ein Elfmeter von Gelil Topcu in der 19. Minute sorgte für das 4:0, gefolgt von weiteren Toren durch Jannik von Essen (26.), Piet Faber (27.), und erneut Ole Buchterkirch (47.). Mark Ramm (57.) und Fabian von Essen (74.) schraubten das Ergebnis auf 9:0 hoch.

Zur Mittagszeit trennten sich der FC Hagen/Uthlede II und der TSV Otterndorf mit 1:1. In der ersten Halbzeit brachte Janis Dobkowitz die Gastgeber in der 43. Minute in Führung und lange sah es nach einem Heimsieg aus. Doch in der Nachspielzeit glich Kilian Adam Pigula für Otterndorf aus und sicherte den Punkt.

Im Spiel zwischen dem FC Land Wursten und der SG Am Dobrock gab es keinen Soeger. Die Gastgeber gingen in der 46. Minute durch Bastian Dippold-Hillig, der nach einer präzisen Flanke von Waldemar Schwarzkopf den Ball ins Netz beförderte, in Führung. Die Gäste glichen kurz nach der Halbzeit durch einen Elfmeter von Thorben Steen aus.