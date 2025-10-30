Kreisliga - der 12. Spieltag

Zwei unterschiedliche Halbzeiten erlebten die Fans vom bisherigen Tabellenführer TS Mosbach II. Nach 30 Minuten führte man bereits mit 3:0 gegen den FC Limbach auf dem Neckarelzer Kunstrasen. Doch im zweiten Durchgang kippte das Spiel komplett und die Freya verlies den Platz nach 90 Minuten mit einem 5:3 Auswärtssieg. Nun geht es für Türkspor zum SV Sattelbach, der nur einen Rang hinter Limbach im Tabellenkeller liegt und sich am Tabellennachbarn natürlich ein Beispiel nehmen will.