Kreisliga - der 12. Spieltag

Der FC Mosbach übernimmt wieder die Spitze +++ Auerbachs Aufwärtstrend hält an +++ Topspiel Schefflenz (2.) gegen Mosbach (1.)
Dritter Sieg in Folge, Sprung in die obere Tabellenhälfte und nur noch 4 Punkte hinter dem Spitzenreiter. Die Welt sieht wieder in Ordnung aus bei der SG Auerbach. Nun geht's gegen den FV Elztal und damit gegen einen direkten Tabellennachbarn, verbunden mit der Chance gleich noch einmal einen Schritt nach vorne zu machen.
Die Entwicklung in den letzten Wochen beim FV Reichenbuch hat die erste Konsequenz nach sich gezogen - C. Panagiotidis steht in keiner verantwortlichen Position mehr bei den Blau-Weißen. Als Tabellenvorletzter empfängt man den VfR Fahrenbach, welcher zuletzt zwei Derbies für sich entscheiden konnte und sich ins Tabellen-Mittelfeld verabschiedet hat.
Zwei unterschiedliche Halbzeiten erlebten die Fans vom bisherigen Tabellenführer TS Mosbach II. Nach 30 Minuten führte man bereits mit 3:0 gegen den FC Limbach auf dem Neckarelzer Kunstrasen. Doch im zweiten Durchgang kippte das Spiel komplett und die Freya verlies den Platz nach 90 Minuten mit einem 5:3 Auswärtssieg. Nun geht es für Türkspor zum SV Sattelbach, der nur einen Rang hinter Limbach im Tabellenkeller liegt und sich am Tabellennachbarn natürlich ein Beispiel nehmen will.
Trainer D. Topic bekam von den Neckarzimmerner Verantwortlichen das Vertrauen ausgesprochen - jedoch änderte das auch nichts an der 11. Niederlage im 11. Spiel. Wann kann der Bock umgestoßen werden ? Der nächste Versuch startet am kommenden Sonntag in Neckargerach. Die Gericher blieben zu Beginn der Runde als längstes Team ungeschlagen und lauern mit nur 2 Punkten Rückstand auf die nächsten Stolperer der Führenden, welche sich momentan an der Tabellenspitze die Klinke in die Hand geben.
Eine überragende Mentalität legte die Mannschaft des FC Limbach letzte Woche in Mosbach an den Tag. Aus einem 0:3 machte man noch einen 5:3 Auswärtssieg und stürzte den Tabellenführer Türkspor. Die spielfreien Sulzbacher werden ihren Augen nicht getraut haben und ihre Schlüsse für das Match am Sonntag gezogen haben.
Das innerstädtische Derby ging für den MVF verloren und man mußte dem Nachbarn auch noch zum Sprung an die Tabellenspitze gratulieren. Gegen den SC Oberschefflenz will man nun wieder selber die Gratulationen entgegennehmen, doch die Gäste sind gut drauf und siegten letzte Woche mit 3:1 beim FV Elztal.
Das Topspiel des Wochenendes steigt in Unterschefflenz. Die SVS fordert als Tabellenzweiter den Spitzenreiter vom FC Mosbach heraus. Die Masseldorner siegten letzte Woche mit 2:0 gegen den MFV und die Heimelf siegte Dank eines Doppelpacks von G. Sicignano beim Schlußlicht Neckarzimmern ebenfalls mit 2:0.