Kreisliga - der 12. Spieltag

Ein doppelter Holejko reichte dem TSV Billigheim in Mosbach, um den MFV II in die Knie zu zwingen. Dadurch schoben sich die Flad-Mannen in der Tabelle am Gegner vorbei zurück in die obere Tabellenhälfte. Nun steht das Heimspiel gegen den SV Robern an, der sich in den letzten Partien aus dem Tabellenkeller gearbeitet hat und sich auch von kleineren Rückschlägen nicht vom Weg abbringen lies. So dar es nach dem Willen der gelb-schwarzen Fangemeinde gerne weitergehen.