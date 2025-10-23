Kreisliga - der 11. Spieltag

Zweiter Sieg in Folge für die SG Auerbach. Im Derby gegen den SC Oberschefflenz reichte ein Treffer von S. Eberle, um in der Tabelle etwas Abstand zu den Abstiegsrängen zu bekommen. Auf einem von diesen finden sich die Hausherren wider, nachdem auch das Nachbarschaftsduell gegen den SV Sattelbach nicht gewonnen werden konnte. Das wird noch eine schwierige Runde für den FV Reichenbuch.

Derbysieg für den VfR Fahrenbach in Limbach. Auch in fast 20 minütiger Unterzahl verteidigten die Blau-Roten den Auswärtssieg und gehen nun voller Selbstvertrauen in das Match gegen den SV Sattelbach. Die Gäste feierten ebenfalls einen Derbysieg und rechnen sich natürlich auch etwas in Fahrenbach aus. Für Sattelbachs Abwehrrecke M. Starlinger wie immer ein besonderes Match als Fahrenbacher.

Innerstädtisches Derby beim FC Mosbach. Die Masseldorner empfangen den MFV II und wollen zurück an die Tabellenspitze. Momentan liegen sie mit 17 Punkten auf dem dritten Platz, punktgleich mit dem FV Elztal und dem SV Schefflenz. Ein Unentschieden ist in diesem Duell eher unwahrscheinlich, denn die Gäste kennen nur Hopp oder Top, bei bislang 5 Saisonsiegen und 5 Saisonniederlagen.

Der FV Elztal durchkreuzte die Pläne des FC Mosbach zum Sprung an die Tabellenspitze und brachte sich selbst wieder in die beste Position im Rennen um die Aufstiegsplätze. Die Gäste aus Oberschefflenz liegen mit 15 Punkten nur 2 Punkte hinter den Elztalern, jedoch schon auf Rang 7. Ein Beleg dafür, wie eng die Tabelle auch nach 10 Spieltagen noch zusammenhängt.

Wieder keine Tore für den FC Neckarzimmern. So bitter es sich nach nur einem Drittel der Saison auch anhört, aber nach 10 Spieltag stehen die Zeichen ganz deutlich auf Abstieg ... Auch in das Duell mit dem SV Schefflenz geht man als klarer Außenseiter. Die Gäste feierten letzte Woche einen 4:2 Sieg gegen Lohrbach und drehten dabei die Partie in Unterzahl, denn A. Kretschmer flog beim Stand von 1:2 vom Platz.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr FC Lohrbach FC Lohrbach SV Neckargerach Neckargerach 15:00 PUSH

Lange Gesichter beim FC Lohrbach. Mit 2:1 ging man in Schefflenz in die Pause und als sich die Hausherren in der 55 Minute auch noch selbst dezimierten standen alle Zeichen auf Auswärtssieg - doch Pustekuchen. Nach 90 Minuten feierten die Hausherren und Kirschenlohr&Co gingen mit hängenden Köpfen vom Platz. Im Heimspiel gegen den SV Neckargerach heißt das einzige Ziel : Wiedergutmachung

So., 26.10.2025, 12:30 Uhr TS Mosbach TS Mosbach II FC Freya Limbach FC Limbach 12:30 PUSH