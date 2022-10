– Foto: Berthold Gebhard

Kreisliga - der 11. Spieltag Spieltagsvorschau

Erster Punktverlust für den FSV Waldbrunn +++ Auch der FC Mosbach muss Federn lassen +++ Der 12. Spieltag steht bereits am Dienstag an

Morgen, 15:30 Uhr SG Auerbach SG Auerbach SV Robern SV Robern 15:30 PUSH

Oldie but Goldie - die SGA kann sich auf ihren Routinier verlassen. Sturmführer Tobias Henke netzte beim Auswärtsspiel in Fahrenbach in der 90. Minute ein und drehte mit seinem Last-Minute Treffer das Spiel, in dem der VfR zur Halbzeit bereits 2:0 führte. Die Gäste sind ausgeruht, denn auf Grund des Rückzugs des SV Obrigheim hatten die Gäste letzte Woche spielfrei.

Morgen, 15:30 Uhr VfR Fahrenbach Fahrenbach FC Mosbach FC Mosbach 15:30 live PUSH

Lange Gesichter bei Kapitän Joshua Weber und seinem Team. Im Heimspiel gegen Auerbach gab man zuerst eine 2:0 Führung aus der Hand, kämpfte sich zum 3:3 wieder ran und kassierte dann in der Schlußminute noch das 3:4. Nun empfängt der VfR Fahrenbach den FC Mosbach, der letzte Woche die große Chance vergab, näher an den Tabellenführer Waldbrunn heranzurücken.

Morgen, 15:30 Uhr SV Neckargerach Neckargerach TSV Schwarzach Schwarzach 15:30 PUSH

Überraschungssieg des SV Neckargerach beim Tabellenzweiten FC Mosbach. Durch das 1:0 setzten Sebastian Galm und seine Mannschaft ein Ausrufezeichen - auch ohne ihren in Australien weilenden Toptorjäger Fabian Flanderka. Nun gilt es diesen Sieg zu vergolden und sich durch einen Heimsieg über den TSV Schwarzach weiter ins Mittelfeld abzusetzen.

Kurzzeitig keimte bei den Fans des SC Weisbach Hoffnung auf, endlich die ersten Punkte der Saison einzufahren. Ohne Stammkeeper Marius Walz ging man in Schwarzach mit 1:0 in Führung, doch durch einen Doppelpack von Patrick Pappe fand sich die Ramirez - Elf schnell auf der Verliererstraße wieder. Ob ausgerechnet gegen den Tabellenvierten Oberschefflenz die Trendwende gelingt ?

Morgen, 15:30 Uhr SV Wagenschwend Wagenschwend FC Lohrbach FC Lohrbach 15:30 PUSH

Nicht das verflixte siebte, sondern das verflixte fünfte Jahr für den SV Wagenschwend und seinen Trainer Daniel Merz bereiten Sorgen. Der Landesligaabsteiger kommt nicht so recht in Gang in der neuen Klasse - der seit längerem feststehende Abschied des Trainers zum Saisonenden hat aber nach Aussage aller Beteiligten nichts damit zu tun. Im Heimspiel gegen Tabellennachbar FC Lohrbach trifft man auf einen Leidensgenossen. Auch bei den Fortunen läuft in dieser Saison einfach nichts zusammen und zwei Siege in den bislang neun Saisonspielen sind nicht "FCL-like"

Morgen, 15:30 Uhr TSV Billigheim Billigheim SV Schefflenz Schefflenz 15:30 PUSH

Derbytime beim TSV Billigheim. Gegen den SV Schefflenz geht die Flad-Elf dem Papier nach zwar als Favorit ins Rennen, doch in einem Derby und unter Berücksichtigung der Heimbilanz des TSV kann man diese Rolle getrost wieder ablegen und das Match ist offener denn je. Die Gäste überraschten letzte Woche mit einem 3:1 Sieg über den letztjährigen Meister FV Mosbach II und tankten ordentlich Selbstvertrauen.

Morgen, 12:45 Uhr FV Mosbach FV Mosbach II FV 2015 Elztal FV 2015 Elztal 12:45 PUSH