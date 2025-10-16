Kreisliga - der 10. Spieltag

Im Spitzenspiel des neunten Spieltags trennte sich der FC Mosbach vom SC Oberschefflenz mit 1:1. Was im ersten Moment wie ein Rückschlag aussieht, erscheint bei genauerer Betrachtung und unter Berücksichtigung wo man noch am Ende der letzten Runde stand, als Erfolg. Und dadurch, dass der neue Tabellenführer aus Mosbach an diesem Wochenende pausiert kann man mit einem Sieg über den FV Elztal die Tabellenspitze wieder zurückerobern.

Einen wilden Schlagabtausch lieferte sich die SG Auerbach letzte Woche mit dem SV Sattelbach. Am Ende feierte man einen 5:3 Auswärtssieg und den dritten Erfolg in dieser Runde. In die Torschützenliste trug sich auch Oldie T. Henke ein, der erst vor kurzem seinen 42. Geburtstag feierte und immer noch einen speziellen Torriecher hat. Nun erwartet man den SC Oberschefflenz und hofft mit dem Rückenwind vom letzten Wochenende auch gegen die Scialpi-Elf erfolgreich zu sein - doch der SCO ist ein anderes Kaliber als der letzte Gegner.

Die Gäste aus Fahrenbach durften letzte Woche aussetzen und konnten sich so intensiv auf das Derby gegen den FC Limbach vorbereiten. Bei der Spielbeobachtung in Reichenbuch fiel auf, dass die Freya von Beginn an hellwach war und schon nach 15 Minuten die Zeichen auf Sieg gestellt hatte. Geht man nach den Statistiken spricht alles für ein Unentschieden - ein Ergebnis das jedoch keinem der beiden Teams in der aktuellen Situation wirklich weiterhelfen würde.

Es sind zwar keine Stadtmeisterschaften, doch die Partie des SV Sattelbach gegen den FV Reichenbuch wird auch so eine große Zuschauerzahl anziehen - allein schon aus der Bisanz der Tabellensituation heraus. Die Hausherren lieferten der SG Auerbach einen erbitterten Kampf, mußten nach 90 Minuten jedoch sowohl auf die 3 Punkte als auch auf R. Geier verzichten, der sich eine gelb-rote Karte einhandelte. Die Gäste aus Reichenbuch unterlagen der Freya aus Limbach klar mit 0:3 und verharren auf dem vorletzten Tabellenplatz.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr SV Neckargerach Neckargerach TSV Sulzbach Sulzbach 15:00 PUSH

Am neunten Spieltag musste auch der SV Neckargerach dran glauben - im Spitzenspiel gegen Türkspor Mosbach war es soweit und man kassierte die erste Saisonniederlage. Gegen den Tabellenführer wahrlich kein Beinbruch und so wird man am Neckar nicht lange traurig gewesen sein, sondern sich voller Zuversicht auf das nächste Spiel gegen den TSV Sulzbach vorbereitet haben. Die Gäste feierten letzte Woche einen souveränen Heimsieg über die SV Schefflenz, wobei L. Bucella einen Hattrick beisteuern konnte.

Sa., 18.10.2025, 16:00 Uhr SV Schefflenz Schefflenz FC Lohrbach FC Lohrbach 16:00 PUSH

Im Auswärtsspiel beim TSV Sulzbach hingen die Trauben für die SV Schefflenz ziemlich hoch. Angesichts der Tabellensituation war das klare Ergebnis verwunderlich, schätze man die beiden Teams doch auf einem ähnlichen Niveau ein. Nun empfängt man den punktgleichen FC Lohrbach - von der Tabellensituation also eine ähnliche Ausgangslage wie letzte Woche. Auch die Fortunen haben mit D. Schwind einen ähnlich torgefährlichen Akteur in ihren Reihen wie zuletzt der TSV Sulzbach mit L. Buccella. Hat die Egolf-Elf ihre Lehren aus der Niederlage aus der letzten Woche gezogen ?