– Foto: Berthold Gebhard

Kreisliga - der 10. Spieltag Spieltagsvorschsau

Tabellenführer Waldbrunn mit kappen Sieg über Kellerkind Schefflenz +++ Weisbach auch im neunten Anlauf ohne Glück +++ Duell der Landesligaabsteiger

So., 23.10.2022, 15:00 Uhr TSV Schwarzach Schwarzach SC Weisbach SC Weisbach 15:00 PUSH

Zwei Verlierer des letzten Wochenendes treffen in diesem Match aufeinander, wobei man im Lager des SC Weisbach schon seit Saisonbeginn nur Niederlagen einfahren musste. Momentan spricht wenig dafür, dass sich dies im Spiel gegen den TSV Schwarzach ändert, doch Coach Gabriel Ramirez wird seine Mannen entsprechend einstellen, dass diese den Kopf nicht schon vorab in den Sand stecken.

So., 23.10.2022, 15:15 Uhr FC Mosbach FC Mosbach SV Neckargerach Neckargerach 15:15 PUSH

Trotz zweimaliger Führung musste der SV Neckargerach den Gästen aus Fahrenbach die Punkte überlassen. 2:3 stand es nach 90 Minuten. Ob man die verlorenen Punkte beim Spitzenteam in Mosbach zurückerobern kann ? Eher unwahrscheinlich, denn bislang konnten die Gericher lediglich einen Punkt einfahren.

So., 23.10.2022, 15:00 Uhr VfR Fahrenbach Fahrenbach SG Auerbach SG Auerbach 15:00 live PUSH

Topspiel in Fahrenbach. Die Heimelf empfängt als Tabellenvierter die SG Auerbach, welche punktgleich auf Rang 3 liegt. Verlieren ist eigentlich für beide verboten, denn der Tabellenzweite FC Mosbach hat schon einen Vorsprung von 4 Punkten und spielt konstant auf hohem Niveau. Das Heimrecht ist hierbei nicht unbedingt von Vorteil, denn beide Teams treten lieber auswärts an, zumindest wenn man die Auswärtstabelle so deutet.

Sa., 22.10.2022, 15:00 Uhr FV 2015 Elztal FV 2015 Elztal FSV Waldbrunn Waldbrunn 15:00 PUSH

In der Vorsaison konnte jedes der beiden Teams eines der Direktduelle gewinnen. Genutzt hat es schlußendlich keinem der beiden etwas, denn unterm Strich stand der Abstieg aus der Landesliga. Bei den Gästen scheint der Weg direkt zurück in die nächsthöhere Klasse zu führen, auch wenn es letzte Woche gegen Kellerkind Schefflenz eng war, doch das was der FSV Waldbrunn in der bisherigen Saison seinen Fans präsentiert ist schon beeindruckend.

So., 23.10.2022, 15:00 Uhr SV Schefflenz Schefflenz FV Mosbach FV Mosbach II 15:00 PUSH

Auch wenn man Tabellenführer Waldbrunn nur mit 1:2 unterlag gab es für die ansprechende Leistung der SV Schefflenz keine Punkte, doch eventuell gibt diese Leistung dem Team einen Schub für die letzten Spiele vor der Winterpause. Dieser ist auch nötig, will man gegen den FV Mosbach II bestehen. Auch wenn der letztjährige Meister in dieser Runde nicht ganz so souverän agiert wie im Vorjahr, hat Coach L. Haupert einen überdurchschnittlichen Kader zur Verfügung.

So., 23.10.2022, 15:00 Uhr FC Lohrbach FC Lohrbach TSV Billigheim Billigheim 15:00 PUSH

Mehr aus ausgeglichen präsentiert sich diese Saison der TSV Billigheim. 3 Siege, 3 Unentschieden, 3 Niederlagen bei einem Torverhältnis von 19:19 Toren. Solch eine Bilanz hätte der FC Lohrbach gerne auf seiner Visitenkarte stehen, doch in Wirklichkeit findet man sich im Lager der Grün-Roten auf dem viertletzten Tabellenplatz wider.