Kreisliga - der 02. Spieltag

– Foto: Christian Hafner

Der erste Tabellenführer der noch jungen Saison kommt aus Schefflenz. Die SVS besiegte den TSV Sulzbach mit 4:0 und setzte sich an die Spitze. Jedoch wird die Egolf Elf diese nicht verteidigen können, denn sie ist an diesem Spieltag spielfrei und die ein oder andere Mannschaft wird wohl vorbeiziehen.

Eine davon ist Türkspor Mosbach, die mit einem 2:0 gegen den FC Limbach in die Runde gestartet ist. Beide Tore steuerte der mittlerweile 42jährige Oldie Claudio Celestino bei. "Alter schützt vor Leistung nicht"