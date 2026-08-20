 2026-08-17T04:56:09.060Z

Ligavorschau

Kreisliga - der 02. Spieltag

Spieltagsvorschau

von SMD · Heute, 21:55 Uhr · 0 Leser
– Foto: Christian Hafner

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Kreisliga
Claudio Celestino
Claudio Celestino

Schefflenz erster Tabellenführer +++ Aufsteiger Haßmersheim startet mit Niederlage +++ Oldie Celestino führt TSM zum Sieg

Der erste Tabellenführer der noch jungen Saison kommt aus Schefflenz. Die SVS besiegte den TSV Sulzbach mit 4:0 und setzte sich an die Spitze. Jedoch wird die Egolf Elf diese nicht verteidigen können, denn sie ist an diesem Spieltag spielfrei und die ein oder andere Mannschaft wird wohl vorbeiziehen.

Eine davon ist Türkspor Mosbach, die mit einem 2:0 gegen den FC Limbach in die Runde gestartet ist. Beide Tore steuerte der mittlerweile 42jährige Oldie Claudio Celestino bei. "Alter schützt vor Leistung nicht"

Einen nicht so schönen Start zurück in der alten Liga hatten die Sportfreunde aus Haßmersheim. Der Aufsteiger traf auf Landesliga Absteiger Neunkirchen und mußte sich nach 90 Minuten mit 1:3 geschlagen geben.

So., 23.08.2026, 13:00 Uhr
TS Mosbach
TS MosbachTS Mosbach II
FV 2015 Elztal
FV 2015 Elztal FV 2015 Elztal
13:00

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
SV Alemannia Sattelbach
SV Alemannia SattelbachSattelbach
SC Weisbach
SC WeisbachSC Weisbach
15:00

So., 23.08.2026, 13:00 Uhr
FV Mosbach
FV MosbachFV Mosbach II
SC Fortuna Oberschefflenz
SC Fortuna OberschefflenzO´schefflenz
13:00

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
SG Auerbach
SG AuerbachSG Auerbach
SV Neunkirchen
SV NeunkirchenNeunkirchen
15:00

Morgen, 18:15 Uhr
Sportfreunde Haßmersheim
Sportfreunde HaßmersheimHaßmersheim
TSV Sulzbach
TSV SulzbachSulzbach
18:15

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
VfR Fahrenbach
VfR FahrenbachFahrenbach
FC Mosbach
FC MosbachFC Mosbach
15:00

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
FC Lohrbach
FC LohrbachFC Lohrbach
FC Freya Limbach
FC Freya LimbachFC Limbach
15:00