Kreisliga Cuxhaven: Wehden siegt in Frelsdorf Torflut in Loxstedt +++ Duhner SC und Hollen-Nord souverän

– Foto: Andreas Harneit

Fünf Nachholspiele standen am Sonntag auf dem Programm. Hier die Spielberichte der einzelnen Partien:

Die Loxstedter hatten zum Re-Start einen vollen Kader, bekamen allerdings auch die Hütte voll. Im Sportpark Loxstedt erlebten die Zuschauer ein torreiches Duell zwischen dem Gastgeber und den Sportfreunden Sahlenburg, das mit 3:8 endete. Die Gastgeber gingen früh in der 12. Minute durch Hendrik Busch in Führung, doch Marcel Awe glich nur drei Minuten später aus. Awe verwandelte zudem einen Elfmeter in der 19. Minute, bevor Jasper Bertz in der 21. Minute für Loxstedt ebenfalls vom Punkt traf. Sahlenburg übernahm dann die Kontrolle: Lekaj und Awe erhöhten auf 3:2 und 4:2. Awe glänzte mit einem Freistoßtor zum 5:2 und erzielte insgesamt fünf Tore. Jannik Godt sorgte für den 3:7-Anschluss, ehe Cakmak in der 87. Minute den Schlusspunkt setzte.

Am Sonntag empfing der FC Land Wursten den TSV Geversdorf. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Jan-Ole Bornhorst die Gastgeber in der 50. Minute in Front. Doch Geversdorf antwortete prompt: Gelil Topcu verwandelte in der 70. Minute einen Elfmeter zum 1:1. Nur drei Minuten später brachte Fabian von Essen die Gäste mit 2:1 in Front. In der 82. Minute schnürte Topcu seinen Doppelpack und stellte auf 3:1.

In einer spannenden Partie brachte Maik von Glahn die Gastgeber in der 26. Minute mit einem Fernschuss in Führung. Doch die Gäste antworteten stark: Morten de Vos verwandelte in der 51. Minute einen Elfmeter zum 1:1. In der 79. Minute erzielte de Vos erneut per Elfmeter das entscheidende 2:1 für Wehden und sicherte somit den Auswärtssieg.

Tabellenführer Duhner SC dominierte und ging bereits in der 7. Minute durch Bruno da Silva Oliveira in Führung. Kurz vor der Halbzeit erhöhte da Silva Oliveira in der 40. Minute auf 2:0 und traf nur vier Minuten später erneut, um das Spiel mit einem klaren 3:0 für Duhner SC zu entscheiden.