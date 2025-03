– Foto: FuPa Lüneburg

Kreisliga Cuxhaven: Verfolger patzen - Altenwalde zieht davon Wehden kann doch noch gewinnen +++ FAW feiert Heimsieg +++ Lamstedt gewinnt Spitzenspiel

Der 19. Spieltag der Kreisliga Cuxhaven in der Übersicht:

Der TSV Altenwalde baut seine Tabellenführung aus. Mit 1:0 gewann der TSV beim Duhner SC. Das einzige Tor des Spiels fiel in der 16. Minute durch Benedict Griemsmann. Der Spitzenreiter ist nun sechs Punkte vorne und hat beste Chancen auf die Meisterschaft. Der Duhner SC hat nach dem Sieg des VfL Wingst nur noch zwei Punkte Vorsprung vor den Abstiegsplätzen.

In einem torreichen Duell zwischen dem TV Langen und dem TSV Hollen-Nord setzten sich die Gäste mit 4:3 durch. Tim Decker brachte die Heimmannschaft in der 11. Minute in Führung, doch nur drei Minuten später glich Ben-Jaron Golkowski nach einer Vorlage von Björn Buck aus. Kjell Spengler traf in der 36. Minute zum 2:1 für Langen, doch kurz vor der Halbzeit sorgte Golkowski erneut für den Ausgleich (2:2). Nach der Pause erhöhte Finn Spengler auf 3:2. Hollen-Nord antwortete abermals: Björn Buck traf in der 67. Minute zum 3:3-Ausgleich und netzte in der 76. Minute zum 4:3-Sieg gegen den Tabellenletzten ein.

Der TSV Wehden fuhr einen lang ersehnten Dreier ein. Marian Schlesinger eröffnete in der 9. Minute den Torreigen und nur acht Minuten später erhöhte Simon Klöser auf für die Gäste. Lucas Kühn sorgte in der 28. Minute für das dritte Wehdener Tor. Die SpVgg Bison kam dann zurück ins Spiel. Marvin Dohrmann verkürzte in der 30. Minute und in der 34. Minute verwandelte Paul Brockmann einen Elfmeter zum 2:3. Christoph von Oesen stellte in der 78. Minute den alten Abstand wieder her und traf zum 2:4. Jobst Christian Georg Märkle ließ noch einmal Hoffnung aufkommen, als er auf 3:4 verkürzte, doch es blieb beim knappen Sieg für Wehden.

In der Partie zwischen dem FC Geestland und dem TSV Lamstedt überraschten die Gäste. Schon in der 5. Minute brachte Dustin Uthe die Lamstedter in Front. In der Schlussphase, in der 86. Minute, erhöhte Leander Quell 2:0. Den Schlusspunkt setzte Quell in der 90. Minute mit einem weiteren Treffer und die Geeestländer kassierten die zweite Heimpleite.

Der FC Hagen/Uthlede II musste die erste Niederlage auf eigener Anlage schlucken. Die Gastgeber gingen zwar früh in Führung, in der 13. Minute traf Jonas Knoblauch , doch Hemmoor antwortete schnell. In der 25. Minute, erzielte Julian Schmidt per Kopf Ausgleich. In der letzten Minute der regulären Spielzeit war es erneut Schmidt, der mit dem Kopf zur Stelle war und das 2:1. Joel Beisert musste bereits vorher nach einer Ampelkarte den Platz verlassen.

Beim Spiel zwischen dem TSV Otterndorf und dem TSV Altenbruch fiel das einzige Tor der Partie in der 38. Minute durch Niklas Thiel. Otterndorf bleibt daheim unbesiegt und belegt weiter den fünften Platz.

Die SG FAW konnte durch einen 3:1-Sieg im Abstiegskampf punkten. Christian Hildebrandt brachte die Gastgeber in der 50. Minute in Führung, doch nur zwei Minuten später glich Tjark Severs für Wehdel aus. Vinzenz von Holten stellte in der 55. Minute auf 2:1. In der 75. Minute machte Gedeon Meyer den Sack zu und sicherte den Sieg.