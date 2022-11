Kreisliga Cuxhaven: Remis im Derby zwischen Geestland und Sievern Luca Strauß und Björn Buck treffen dreifach +++ FC Hagen/Uthlede II schafft die Kehrtwende

Der 15. Spieltag der Kreisliga Cuxhaven in der kompakten Übersicht:

Der FC Hagen/Uthlede II hat die Kehrtwende geschafft und wieder einen Sieg gefeiert. Gegen den VfL Wingst siegte die Müller-Elf mit 4:1und ist nun Tabellendritter. Die Leihgabe der Landesliga-Elf, Jerome Albritton, trug sich doppelt in die Torschützenliste ein.

Die Messe war schon nach gut zwanzig Minuten gelesen. Bis dahin hatte der FC Wanna-Lüdingworth bereits drei Tore kassiert und der TSV Lamstedt war einfach in zu guter Verfassung, um dort zu punkten. Lamstedt verbessert sich nach dem souveränen Sieg auf den siebten Platz.

Bereits zur Halbzeit führte der MTV Bokel nach Toren von Behling und Hemeyer (2) klar mit 3:0. Im zweiten Abschnitt gelang den Gästen nur noch der Anschlusstreffer. Am Sonntag kommt es zum Top-Spiel gegen den TSV Sievern auf dem Bätjerplatz.

Seit einem Monat hat der TSV nun kein Spiel mehr gewonnen und stürzt in der Tabelle auf den vierten Rang ab. Beim Derby gingen die Geestländer mit 1:0 in Führung und verteidigten den Vorsprung bis zur 57. Minute. Nach einer Ecke stieg Justin Root hoch und köpfte den Ausgleich. Die Sieverner waren zwar über neunzig Minuten die spielbestimmende Mannschaft, kamen aber viel zu selten zu guten Torchancen. In der Schlussphase hätten beide Teams noch den Siegtreffer erzielen können.