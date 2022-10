Kreisliga Cuxhaven: Lune startet schwach und dreht dann auf Führungstrio siegt +++ Land Wursten gewinnt das Kellerduell +++

Fast eine Stunde lang konnte der FC WDBL seinen Kasten gut verteidigen, dann schlug Marco Kiesner innerhalb weniger Minuten doppelt zu und brachte den TSV Sievern auf die Siegerstraße. Am Ende stand ein deutlicher 5:0-Heimsieg für den Favoriten fest. Für die Mannschaft von Thomas Homann geht es am nächsten Sonntag zum TSV Altenwalde. Sievern tritt bereits am Freitag beim TSV Hollen-Nord an.