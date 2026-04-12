Kreisliga Cuxhaven im Überblick Geversdorf gewinnt Verfolgerduell +++ Loxstedt verpasst ersten Saisonsieg in der Nachspielzeit +++ von FuPa Lüneburg · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andreas Harneit

Der Spieltag im Überblick:

Im Derby zwischen dem TSV Otterndorf und dem FC Wanna-Lüdingworth fiel das erste Tor in der 25. Minute, als Joris Krämer nach einer präzisen Vorlage von August Stefan Friedrich Lutter zur Führung für die Gäste traf. Doch die Gastgeber kämpften erfolgreich und glichen in der 83. Minute durch Kilian Adam Pigula aus, der nach einem Pass von Marcel Hahn erfolgreich war. In der Nachspielzeit, genauer gesagt in der 90. Minute plus 7, sorgte Jonas Kaczenski, nach einem Assist von Pigula, für den 2:1-Sieg der Otterndorfer.

Kilian Köster brachte die Gäste früh in der 8. Minute in Führung. Lamstedt antwortete kurz vor der Halbzeit mit einem Kopfballtor von Leander Quell (30.), doch Justin Butt sah kurz darauf die Rote Karte und Lamstedt spielte ab nun in Unterzahl. Paul Brockmann stellte in der 41. Minute den alten Abstand wieder her, bevor Paul-Aisosa Müller in der 60. Minute per Fernschuss ausglich. In der Schlussphase vergab Leon Diercks einen Elfmeter und verpasste die Chance auf den Sieg.

In einem spannenden Duell gewann der TSV Geversdorf beim FC Hagen/Uthlede II. Die Gäste gingen früh in der 13. Minute durch Jonas Schoepke in Führung. Dann wachten die Hausherren auf und drehten die Partie. Felix Werner und Jonas Knoblauch waren für die Preßel-Elf erfolgreich. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Marik-Tim Peters sogar auf 3:1. Doch Geversdorf kam stark aus der Pause und erzielte den Anschluss in der 49. Minute durch Fabian von Essen. Zwei Eigentore innerhalb von fünf Minuten sorgten für die Wende zum 4:3. In der 83. Minute setzte Geversdorf den Schlusspunkt. Erneut war Fabian von Essen erfolgreich. Hagen ließ eigene Chancen ungenutzt und musste sich schließlich geschlagen geben.

Das Spiel begann mit einer frühen Torchance für Marcel Awe, dessen Schuss an den Pfosten krachte. Nach einem Abseitstor für Sahlenburg, gelang es Morten de Vos Wehden in der 23. Minute in Führung zu bringen. Marcel Awe glich in der 29. Minute aus, bevor er in der 35. Minute mit einem überlegten Heber die Führung erzielte. Ein verschossener Elfmeter von Awe in der 52. Minute schien die Sahlenburger nicht zu bremsen. In der 57. Minute erzielte er mit einem Freistoß ein Traumtor zum 3:1.

Im Spiel zwischen dem Duhner SC und der SG Am Dobrock setzten sich die Gastgeber souverän mit 2:0 durch. Bruno da Silva Oliveira traf zunächst in der 35. Minute und Joshua Noel Milakovic erhöhte in der 79. Minute auf 2:0.

Das entscheidende Tor fiel bereits in der 6. Minute, als Joel Barroqueiro nach einem Freistoß zur Führung abstauben konnte. Es blieb beim 0:1 und die Hausherren mussten einen Rückschlag im Kampf um den Relegationsplatz einstecken.

Im packenden Duell zwischen dem TV Loxstedt und der SG FAW endete das Spiel mit einem spektakulären 4:4-Unentschieden. Loxstedt startete stark in die Partie; bereits in der 5. Minute erzielte Rocco Martin das 1:0. In der 23. Minute nutzte Loxstedt eine schnelle Freistoßausführung und erhöhte auf 2:0. FAW antwortete mit einem Kopfballtor von Vinzenz von Holten (37.), doch Bennet Monsees stellte den alten Abstand wieder her. Die SG FAW verkürzte kurz vor der Halbzeit durch Maik von Glahn auf 3:2. Nach der Pause schaffte Fynn Haaren den 3:3-Ausgleich (62.). Jasper Bertz brachte Loxstedt erneut in Führung (82.), doch Gedeon Meyer sicherte FAW in der Nachspielzeit das 4:4. Somit bleibt der TV Loxstedt weiter sieglos in dieser Saison.