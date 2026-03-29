Kreisliga Cuxhaven im Überblick FAW, Duhnen, Geversdorf, Lamstedt und NKH feiern Kantersiege von FuPa Lüneburg · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Harneit

Der Spieltag im Überblick:

Im Derby zwischen dem Duhner SC und SF Sahlenburg dominierte der DSC von Beginn an das Geschehen. Bereits in der 2. Minute traf Bruno da Silva Oliveira nach einer Vorlage von Denes Brüning zum 1:0. Nur drei Minuten später nutzte Brüning einen Fehler in der Sahlenburger Abwehr und erhöhte auf 2:0. In der 13. Minute verwandelte Oliveira einen Freistoß ins Torwarteck zum 3:0. Felix Wohler köpfte in der 36. Minute das 4:0, bevor Senad Lekaj kurz vor der Pause für Sahlenburg mit einem spektakulären Seitfallzieher auf 4:1 verkürzte. Doch Oliveira stellte mit seinem zweiten Tor in der Nachspielzeit den alten Abstand wieder her. In der 88. Minute setzte Damian Curras Fonseca den Schlusspunkt zum 6:1.

Die SG Neuenwalde/Krempel/Holßel setzte sich mit 6:2 gegen den TV Loxstedt durch. Junior Jesus Barroso Gonzalez eröffnete in der 14. Minute das Torfestival. Nach dem Ausgleich durch Finn Reiprich (26.) folgten Treffer von Eike Wettwer und Pascal Kohnke, die zur 3:1-Halbzeitführung führten. Simeon Burfeind verkürzte kurz vor der Pause auf 3:2. In der zweiten Hälfte dominierte Neuenwalde: Barroso, Löwner und Jandke sorgten für den klaren Endstand.

In einem packenden Duell der Kreisliga Cuxhaven trennten sich die SG Am Dobrock und der TSV Hollen-Nord mit 3:3. Die Gäste gingen früh durch ein Kopfballtor von Kilian Heidtbrock in Führung. Marvin Hurz glich für die SG aus, doch Tobias Buck stellte den alten Abstand wieder her. In der zweiten Halbzeit drehten Steen und Reyelts das Spiel für die SG, bevor Buck per Elfmeter den Endstand erzielte.

Im Ostestadion kam es am Sonntag zu einem Torfestival zwischen dem TSV Geversdorf und dem TSV Wehden. Der Blitzstart für Geversdorf ließ nicht lange auf sich warten: Fabian von Essen nutzte einen missglückten Rückpass der Wehdener und schob in der ersten Minute zum 1:0 ein. Nur 60 Sekunden später erhöhte Jan-Hendrik Mahler auf 2:0. Geversdorf dominierte das Geschehen und baute die Führung durch Fabian von Essen (3:0) und Mark Ramm (4:0) weiter aus. Ein verschossener Elfmeter von Tizian Engler in der 32. Minute fiel nicht ins Gewicht. Mahler erzielte vor der Pause das 5:0. In der zweiten Halbzeit erzielte Morten de Vos den Ehrentreffer für Wehden, gefolgt von einem weiteren Tor durch Tim Joshua Zietelmann. Mahler setzte mit seinem zweiten Tor den Schlusspunkt zum 6:2.

Der FC Hagen/Uthlede II gewann mit 3:1 gegen die SpVgg BISON. Marik-Tim Peters, Joel beisert und Tim von oesen brachten die Preßel-Elf schon im ersten Durchgang auf die Siegerstraße. Den Hausherren gelang nur noch der Anschlusstreffer durch Simon Weyts.

Im Duell zwischen dem FC Wanna-Lüdingworth und dem TSV Lamstedt kam es zu einer deutlichen 0:6-Niederlage für die Gastgeber. Leander Quell eröffnete das Torfestival in der 16. Minute und erhöhte in der 32. Minute nach einer Vorlage von Dustin Uthe auf 0:2. Quell verwandelte zudem einen Elfmeter in der 37. Minute. Timo Stelling traf per Freistoß zum 0:4, gefolgt von Mathis Kackmanns Kopfballtreffer kurz vor der Pause. Niklas Schult vergab einen Elfmeter für Wanna, bevor Niklas Heller in der 77. Minute den Endstand erzielte.

Bereits in der 39. Minute musste Patrik Knippenberg vom FC Land Wursten nach der Ampelkarte den Platz verlassen. Doch kurz darauf, in der 43. Minute, brachte Calvin Lange die Gastgeber in Führung. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn Torben Müller glich in der 54. Minute für Otterndorf aus. In der 58. Minute brachte Kilian Adam Pigula die Gäste sogar in Führung, gefolgt von Niklas Thiel, der in der 62. Minute auf 3:1 erhöhte. Peer Erick Ayecke sorgte in der 87. Minute für den Endstand von 4:1.