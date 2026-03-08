Kreisliga Cuxhaven im Überblick Hagen II souverän gegen FAW +++ Land Wursten siegt in Wehden +++ Sahlenburg schiesst sich ins Mittelfeld der Liga von FuPa Lüneburg · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andreas Harneit

Der 19. Spieltag der Kreisliga Cuxhaven im Überblick:

Im Ostestadion entschied der TSV Geversdorf die Partie gegen den FC Wanna-Lüdingworth kurz vor Ende der Partie für sich. Die Gäste gingen früh in Führung, als Bjarne Offermann in der 11. Minute zum 0:1 traf. Geversdorf vergab zwei Elfmeter, doch Benedikt Fastert glich per Kopfball in der 41. Minute aus. Mark Ramm brachte die Heimelf in der 57. Minute in Führung, bevor Niklas Schult in der 87. Minute das 2:2 erzielte. Doch die Geversdorfer antworteten schnell: Fastert und Fabian von Essen sorgten in der Schlussphase für den 4:2-Sieg.

Im Duell zwischen SF Sahlenburg und SpVgg BISON setzte sich die Heimelf mit 3:1 durch. In der 10. Minute brachte Denniz Cakmak Sahlenburg in der 15. Minute mit einem überlegten Lupfer über den Keeper in Führung. BISON hatte in der 34. Minute die Chance zum Ausgleich, doch Jelto parierte den Elfmeter stark. Nach der Halbzeit drängte Sahlenburg auf das 2:0, doch BISON gelang in der 74. Minute der Ausgleich. Zaza wurde kurz darauf im Strafraum gefoult, und Senad Lekaj verwandelte den Elfmeter zum 2:1. In der Nachspielzeit setzte Ronny Richter den Schlusspunkt mit dem 3:1.

Im Sportpark Loxstedt traf Schlusslicht TV Loxstedt auf den TSV Hollen-Nord und musste eine klare 0:4-Niederlage hinnehmen. Tobias Buck eröffnete in der 41. Minute den Torreigen für die Gästes nach Vorarbeit von Kilian Heidtbrock. Luis Rahn erhöhte in der 62. Minute auf 0:2, ebenfalls nach einem Assist von Heidtbrock. In der Schlussphase sorgte Mika-Justin Miesner in der 85. Minute für das 0:3, bevor Buck in der 88. Minute mit seinem zweiten Treffer den Endstand von 0:4 herstellte, unterstützt von Matti Patjens.

Am Sonntag dominierte der Duhner SC im Auswärtsspiel gegen den SC Hemmoor und gewann klar mit 5:0. Bruno da Silva Oliveira erzielte mit einem präzisen Freistoß in der ersten Minute das erste Tor. Felix Wohler erhöhte kurz darauf auf 2:0. Denes Brüning und Marc Torres steigerten den Vorsprung weiter, bevor Damian Curras Fonseca das Endergebnis auf 5:0 hochschraubte.

In der 23. Minute brachte Torben Müller die Gastgeber nach einer Vorlage von Niklas Thiel in Führung. Die SG Am Dobrock konnte sich zwar einige Chancen erarbeiten, blieb jedoch ohne Erfolg. In der Nachspielzeit, genauer gesagt in der 92. Minute, sorgte Niklas Thiel mit einem schönen Treffer, vorbereitet von Till Ubber, für die endgültige Entscheidung zum 2:0.

Mit neuem Trainer ging der TSV Lamstedt in die Partie gegen die SG Neuenwalde/Krempel/Holßel. Für Jonathan Küther übernahm Kilian Rühlandt. Die ersten Minuten des Spiels waren ausgeglichen, wobei Lamstedt bereits in der 20. Minute eine vielversprechende Torchance hatte. In der 38. Minute nutzte die SG Neuenwalde jedoch ihre erste richtige Gelegenheit, als Junior Jesus Barroso Gonzalez nach einer präzisen Vorlage von Joel Barroqueiro das 0:1 erzielte. Lamstedt drängte auf den Ausgleich, vergab jedoch mehrere Chancen. In der 66. Minute verwandelte Leander Quell einen Elfmeter zum 1:1.

Auf Kunstrasen empfing der FC Hagen/Uthlede II die SG FAW und dominierte das Spiel. Bereits in der 6. Minute brachte Tim von Oesen die Heimelf mit einem in Führung. Kurz vor der Halbzeit, in der 45. Minute, erhöhte Marik - Tim Peters auf 2:0. Direkt nach Wiederanpfiff, in der 46. Minute, setzte Tarik Kriete den Schlusspunkt mit dem 3:0.