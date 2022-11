Kreisliga Cuxhaven: Hagen II und Sievern siegen hoch Drei Spielausfälle +++ Hollen-Nord feiert Heimsieg +++ Remis in Altenwalde

Für den Tabellenzweiten ist der Tabellenführer MTV Bokel zumindest noch in Sichtweite. Nach der Ergebniskrise mit vier Spielen ohne Sieg ist die Landesligareserve des FC Hagen/Uthlede wieder in der Spur. Leif Hasselbring und Tim von Oesen trafen doppelt für die Müller-Elf. Beim Aufsteiger klappte dagegen am Sonntag wenig. "Wir haben heute als Mannschaft nicht funktioniert", erklärte Roman Opalka, der aber auch gleich ein Lob an seine Mannschaft hinterherschickt: "Ich bin wahnsinnig stolz auf die Jungs." Der FC Lune hat sich als Aufsteiger beachtenswert gut in der Kreisliga etabliert.