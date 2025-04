– Foto: FuPa Lüneburg

Kreisliga Cuxhaven: FC Hagen/Uthlede II bleibt oben dran Nordholz/Oxstedt tritt nicht an +++ Wehdel gewinnt Kellerduell +++ Björn Buck mit Dreierpack Verlinkte Inhalte Kreisliga Cuxhaven SG FAW Hagen/Uthl. II SG Nordholz Hollen-Nord + 12 weitere

Der 19. Spieltag der Kreisliga Cuxhaven im Überblick:

Der Spitzenreiter marschiert weiter Richtung Meisterschaft. In Hemmoor gewann Altenwalde mit 2:0. Beide Tore fielen innerhalb von nur zwei Minuten: In der 24. Minute verwandelte Marco Yunus einen Elfmeter zur Führung und zwei Minuten später zeigte Yunus erneut Nervenstärke vom Punkt.

Im Kanalstadion erlebte der TSV Altenbruch ein bitteres Heimspiel gegen den TSV Hollen-Nord, welches mit 0:6 endete. Björn Buck traf alleine dreimal und untermauerte seine Führung in der Torschützenliste. Die Hausherren haben nun vier Punkte Rückstand zum rettenden Ufer.

Im Heimspiel auf Kunstrasen setzte sich der FC Hagen/Uthlede II klar mit 4:0 gegen den TSV Wehden durch und hat den Relegationsplatz weiter fest im Blick. Das erste Tor fiel in der 40. Minute, als Joel Beisert im Strafraum abschloss. In der 73. Minute erhöhte Jonas Knoblauch auf 2:0. Nur vier Minuten später war es erneut Beisert, der zum 3:0 traf. Den Schlusspunkt setzte Jannis Bühring in der 89. Minute.

Die Partie begann mit einem frühen Schock für die Gastgeber: In der 8. Minute brachte Dustin Uthe Lamstedt in Führung. Doch Otterndorf ließ sich nicht entmutigen und glich kurz vor der Halbzeit durch Niklas Thiel aus. Nach der Pause drehte Otterndorf auf. In der 67. Minute verwandelte Thiel einen Elfmeter und stellte auf 2:1. Nur sieben Minuten später erhöhte Ahmad Algassem Almohamad auf 3:1.

Die Partie begann furios: In der 5. Minute erzielte Joshua Noel Milakovic das 1:0 für Duhnen. 15 Minuten später glich Jan-Niklas Haß für die Wingst aus. In der 63. Minute brachte Felix Hasselbusch die Gäste nach Vorarbeit von Max Steyer mit 2:1 in Führung, Duhnen antwortete jedoch schnell: Norwin Lindner schob in der 77. Minute ein. Max Steyer traf nur eine Minute später zum 3:2 für die Gäste, doch zum Sieg sollte es nicht reichen. In der letzten Minute erzielte Lasse Dahl den Ausgleich zum 3:3.

Im Kellerduell setzte sich der TSV Wehdel mit 1:0 gegen den TV Langen durch. Das einzige Tor der Partie fiel in der 27. Minute: Mark Manschelewski beförderte den Ball per Kopf ins Netz.

Die Partie zwischen der SpVgg BISON und der SG Frelsdorf/Appeln/Wollingst endete mit 1:1. In der 35. Minute brachte Leon Dammann die Gäste in Führung, doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Jan-Philip Griemsmann glich in der 37. Minute aus. Für die SG FAW war es bereits das achte Remis in dieser Saison.