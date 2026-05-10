Kreisliga Cuxhaven: Duhner SC ab Sommer Bezirksligist

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Glückwunsch an den Duhner SC. Der DSC machte seine Hausaufgaben und gewann gegen den FC Wanna/Lüdingworth. Der TSV Geversdorf unterlag beim Tabellenletzten TV Loxstedt, der sich endlich für die starke Moral belohnte. Damit ist der Duhner SC Meister der Kreisliga Cuxhaven und steigt in die Bezirksliga auf. Der Spieltag im Überblick:

Der Duhner SC hat sich mit einem deutlichen Heimsieg gegen den FC Wa-Lü vorzeitig die Meisterschaft in der Kreisliga Cuxhaven gesichert. B. da Silva Oliveira legte mit einem Doppelpack in der ersten Halbzeit den Grundstein für den Erfolg und markierte in der 73. Minute sogar seinen dritten Treffer. Durch den Sieg und die gleichzeitige Niederlage des Verfolgers steht der Aufstieg in die Bezirksliga nun endgültig fest.

In einer umkämpften Begegnung teilten sich die SpVgg BISON und der Tabellendritte Hollen-Nord die Punkte. Köster und Märkle brachten die Gastgeber mit 2:0 in Front, doch Hollen-Nord kämpfte sich durch Tore von Heidtbrock und Buck zurück in die Partie. Durch das Unentschieden verpasst es Hollen-Nord, den Patzer von Geversdorf entscheidend auszunutzen, und liegt fünf Punkte hinter dem Relegationsplatz zurück.

Die Überraschung des Spieltags gelang dem Tabellenletzten TV Loxstedt, der gegen den Tabellenzweiten aus Geversdorf seinen ersten Saisonsieg feierte. Nach dem frühen Rückstand durch Höhk drehten Schäfer und Bertz die Partie zunächst, ehe Geversdorf kurzzeitig ausglich. Noch vor der Pause brachte Martin die Hausherren erneut in Führung, bevor ein Eigentor in der 84. Minute die Überraschung perfekt machte. Trotz der Niederlage bleibt Geversdorf mit 57 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz und hat fünf Punkte Vorsprung vor Hollen-Nord.

Ein herber Rückschlag für den TSV Wehden im Kampf um den Klassenerhalt: Gegen den Tabellenvorletzten aus Hemmoor unterlagen die Hausherren mit 0:1. Den entscheidenden Treffer für den SC Hemmoor erzielte N. Grell. Während Hemmoor durch den Sieg wieder Anschluss an die Nichtabstiegsplätze findet, muss Wehden weiter zittern.

Die Reserve von Hagen/Uthlede zeigte in Otterndorf eine starke Reaktion auf einen frühen Rückstand. Nachdem Müller die Hausherren in der ersten Halbzeit in Führung gebracht hatte, drehten von Oesen und Schoof das Spiel im zweiten Durchgang mit jeweils zwei Treffern komplett zu Gunsten der Gäste. Hagen/Uthlede II festigt damit den vierten Tabellenplatz und rückt bis auf einen Zähler an den Tabellendritten Hollen-Nord heran. Zudem hat der FC H/U noch eine Partie mehr auszutragen.

Sahlenburg ging in der 34. Minute durch S. Lekaj in Führung, brachte sich dann jedoch selbst in Bedrängnis und musste in Unterzahl weiterspielen. Lamstedt nutzte die Überzahl noch vor dem Seitenwechsel durch L. Quell zum Ausgleich (45.+4). In der zweiten Halbzeit machten L. Diercks (68.) und erneut Quell in der Schlussminute den Auswärtssieg perfekt.