Kreisliga Cuxhaven: Die Nachholspiele vom Osterwochenende Duhner SC distanziert FC H/U II +++ Hemmoor verlässt die Abstiegsränge von FuPa Lüneburg · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

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Die Nachholspiele der Kreisliga Cuxhaven vom Osterwochenende im Überblick:

In der Partie zwischen der SG Am Dobrock und dem TSV Wehden ging der Gast früh in Führung. Darvin Sablowski erzielte in der 18. Minute das 0:1 für Wehden. Doch die Heimelf gab nicht auf. Patrick Salaiski verwandelte in der 68. Minute einen Elfmeter zum 1:1 und in der Nachspielzeit sicherte Salaiski mit einem weiteren Elfmeter den 2:1-Sieg für die SG Am Dobrock.

Im Duell zwischen dem TSV Hollen-Nord und TSV Lamstedt fiel das erste Tor bereits in der 6. Minute durch Lories Riedel, der nach einer Vorlage von Björn Buck traf. Lamstedt glich kurz vor der Halbzeit per Elfmeter durch Bennett Patjens aus. Nach der Pause brachte Björn Buck Hollen-Nord erneut in Führung (49.), doch ein unglückliches Eigentor von Mika-Justin Miesner ließ die Gäste wieder auf 2:2 ausgleichen. Dustin Uthe brachte Lamstedt in der 83. Minute in Führung, bevor Leon Diercks in der Nachspielzeit den 4:2-Endstand herstellte.

Die SF Sahlenburg traf auf den SC Hemmoor und musste erneut eine Niederlage einstecken. Die Gäste gingen früh in Führung: Tillmann Grefe erzielte in der 15. Minute das 0:1. In der zweiten Halbzeit glich Marcel Awe per Elfmeter in der 69. Minute aus. Doch in der letzten Minute sicherte Lukas Richters mit seinem Tor den Sieg für Hemmoor.

Der FC Land Wursten setzte sich mit 1:0 gegen die SpVgg BISON durch. Das einzige Tor der Partie fiel nach einer halben Stunde: Calvin Lange verwandelte einen Freistoß und wurde so zum Siegtorschützen der Partie.

Die Spiele vom Ostermontag:

Der SC Hemmoor feiert den zweiten Sieg in Folge und verlässt die Abstiegsränge. Gegenüber dem FC Wanna-Lüdingworth hat der SC allerdings zwei Partien mehr ausgetragen. Vor 60 Zuschauern fiel das entscheidende Tor in der 88. Minute: Lukas Richters verwandelte einen Elfmeter, den Julian Schmidt herausgeholt hatte. Hemmoor sicherte sich somit den knappen 1:0-Sieg gegen den TSV Wehden.