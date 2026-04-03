Kreisliga Cuxhaven: Die Nachholspiele vom Donnerstag Wanna fertigt Sahlenburg ab +++ Bison siegt in Frelsdorf +++ Verfolger straucheln von FuPa Lüneburg · 03.04.2026, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: FC Wanna_Lüdingworth

Die Nachholspiele der Kreisliga Cuxhaven vom Gründonnerstag im Überblick:

Im spannenden Duell zwischen der SG FAW und der SpVgg BISON fiel die Entscheidung in der zweiten Halbzeit. Zunächst brachte Maik von Glahn die Heimelf in der 54. Minute per Elfmeter mit 1:0 in Führung. Doch die Gäste antworteten prompt: Nur eine Minute später glich Jobst Christian Georg Märkle aus. In der 70. Minute sorgte Kilian Köster für die Wende und sicherte mit seinem verwandelten Strafstoß den 2:1-Sieg.

Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 4. Minute durch Fabian von Essen nach einer Ecke in Führung. Neuenwalde antwortete mit einer Großchance durch Joel Barroqueiro, dessen Versuch auf der Linie geklärt wurde. In der zweiten Halbzeit drängte Neuenwalde auf den Ausgleich und wurde in der 71. Minute belohnt. Yanneck von Oesen ließ seine Farben jubeln.

Der FC Wanna-Lüdingworth nimmt den Abstiegskampf voll an und konnte einen deutlichen Heimsieg feiern. Der Gastgeber startete furios. Niklas Schult setzte sich in der 4. Minute über die linke Seite durch und schob aus spitzem Winkel zum 1:0 ein. Sahlenburg fand in der ersten Halbzeit nicht ins Spiel und in der Nachspielzeit der ersten Hälfte verwandelte August Stefan Friedrich Lutter einen Elfmeter zum 2:0 für Wanna. Nach der Pause legte Lasse Tiedemann in der 49. Minute nach, gefolgt von Joris Krämer, der in der 53. Minute auf 4:0 erhöhte. Marcel Awe erzielte in der 70. Minute den Ehrentreffer für Sahlenburg, doch der Sieg der Zietelmann-Elf war nicht mehr gefährdet.

In einer hart umkämpften Partie vor heimischer Kulisse behielt der TSV Otterndorf die Oberhand. Niklas Thiel traf nach einer Vorlage von Kilian Adam Pigula (65.). und legte in der 81. Minute das 2:0 nach. Kurz vor Schluss erzielte Tobias Buck für Hollen-Nord den Anschlusstreffer, doch Otterndorf brachte den Sieg über die Zeit.