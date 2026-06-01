Kreisliga Cuxhaven: Der Spieltag im Überblick

– Foto: Andreas Harneit

In einer turbulenten Partie trennten sich die Teams 3:3. Die Gastgeber führten nach Toren von Michael Groth (4., 32.) und Joel Barroqueiro (8.) zwischenzeitlich mit 3:1. Der FC Wa-Lü kam durch einen Doppelpack von Julian Brandt (12., 60.) und ein Tor von Niklas Schult (37.) jedoch zurück. In der Nachspielzeit (90.+8) vergab Wa-Lü durch einen verschossenen Foulelfmeter von Robin-Joel Peters die Chance auf den Sieg.

Die SpVgg BISON verspielte eine komfortable 3:0-Führung, die P. Brockmann (13.), M. Brandt (15.) und J. Märkle (45.+1) vor der Pause herausgespielt hatten. In einer starken zweiten Halbzeit rettete die SG Am Dobrock durch Treffer von T. Steen (67.), P. Salaiski (73.) und J. Schinke in der vierten Minute der Nachspielzeit noch einen Punkt.

Geversdorf unterstrich seine Ambitionen und sicherte sich durch diesen Sieg den Relegationsplatz. Nach einem verschossenen Elfmeter durch M. Ramm (3.) sorgten Felix Miertsch (9.), Joel Föllmer (82.) und Fabian von Essen (89.) für den klaren Erfolg. Für Tabellenführer Duhnen endete das Spiel bitter, da Kevin Fürst in der 70. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Das dürfte der Meister jedoch locker verschmerzen.

Wehden sah lange wie der sichere Sieger aus, nachdem Kilian Frenz mit zwei Treffern (28., 48.) eine 2:0-Führung herausgeschossen hatte. Doch Hollen-Nord bewies Moral: Tobias Buck erzielte in der 68. und 78. Minute seine Saisontreffer 21 und 22 und sicherte damit noch das Unentschieden.

Hagen/Uthl. II ließ dem Aufsteiger wenig Chancen. Nach einer frühen Führung durch M. Peters (3.) und einem Eigentor der Gastgeber (9.) bauten S. Schoof (14.) und erneut M. Peters (65.) sowie L. Beckfeld (65.) das Ergebnis souverän aus. Den Ehrentreffer für Loxstedt erzielten ebenfalls die Gäste.

Der SC Hemmoor dominierte lange Zeit und führte durch einen Doppelpack von L. Richters (17., 66.) mit 2:0. Doch Lamstedt gab sich nicht geschlagen und kämpfte sich durch Tore von L. Diercks (78.) und L. Stelling in der Nachspielzeit noch zum Ausgleich. Überschattet wurde die Schlussphase von einem Platzverweis für Hemmoors M. Kackmann (90.+6).

In einer engen Partie konnte sich der FC Otterndorf knapp durchsetzen. Das entscheidende Tor des Tages erzielte Moritz Barg in der 74. Minute, was den Gästen die drei Punkte sicherte.