Kreisliga Cuxhaven: Der Spieltag im Überblick

– Foto: Andreas Harneit

Die SG FAW und SF Sahlenburg teilten beim 2:2 die Punkte. Die Hausherren gingen dabei zweimal in Führung: Zunächst traf J. Wirries zur frühen Führung, die H. Mordi in der 37. Minute für Sahlenburg ausglich. Nach der Pause brachte L. von Ahn die SG FAW erneut in Front, doch M. Awe stellte in der 65. Minute den Endstand her.

Der TSV Wehden feierte einen Sieg und schlug den Tabellenletzten TV Loxstedt deutlich mit 5:1. M. de Vos brachte Wehden früh in Führung (10.). Nach dem Wechsel erhöhten L. Kühn (54.), erneut de Vos (56.) und L. Hantke (74.) auf 4:0, ehe Loxstedt den Ehrentreffer erzielte. Den Schlusspunkt setzte Matchwinner de Vos mit seinem dritten Treffer in der Nachspielzeit.

Im Spitzenspiel um den Relegationsplatz erlebten die Zuschauer ein dramatisches Finish. Hollen-Nord ging durch L. Rahn (25.) in Führung, die M. Ramm kurz nach dem Seitenwechsel egalisierte (48.). Nachdem T. Rahn die Gäste erneut in Front schoss (66.), rettete F. von Essen den Hausherren aus Geversdorf in der sechsten Minute der Nachspielzeit den Punkt. Damit bleibt der komfortable Fünf-Punkte-Vorsprung von Geversdorf auf den Tabellendritten Hollen-Nord im Aufstiegsrennen bestehen.

Der vorzeitige Meister Duhner SC untermauerte seine Vormachtstellung auch bei der SpVgg BISON. Westhoff besorgte das frühe 0:1 (2.), doch Märkle glich für BISON aus (33.). Nur eine Minute später traf da Silva Oliveira zum 1:2, ehe den Gastgebern in der Nachspielzeit der ersten Hälfte der erneute Ausgleich gelang. In der Schlussphase sorgten da Silva Oliveira mit seinem zweiten Tor (79.) und Milakovic (87.) für den standesgemäßen 2:4-Endstand zugunsten des Spitzenreiters.

Keine Tore bekamen die Zuschauer in der Partie zwischen dem FC Wa-Lü und der SG Am Dobrock zu sehen. Während Dobrock im gesicherten Mittelfeld verweilt, ist der Punktgewinn für den Aufsteiger aus Wa-Lü im Tabellenkeller ein kleiner Teilerfolg.

In einer hitzigen und kartenreichen Begegnung feierte die SG Neuenwalde/Krempel/Holßel einen knappen Auswärtssieg. Die erste Hälfte war vor allem durch einen frühen Platzverweis geprägt, als Y. von Oesen in der 28. Minute die glatte Rote Karte sah. Direkt nach dem Seitenwechsel schlugen die Gäste in Überzahl eiskalt zu: J. Barroqueiro erzielte in der 47. Minute das entscheidende Tor zum 0:1. In der dramatischen Schlussphase blieb es hochgradig turbulent: In der 90. Minute gab es noch einen Foulelfmeter für S. Avdijaj, der jedoch ungenutzt blieb, ehe M. Falk in der siebten Minute der Nachspielzeit mit Gelb-Rot vorzeitig den Platz verlassen musste.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit erlebte der TSV Otterndorf im zweiten Durchgang ein regelrechtes Debakel beim TSV Lamstedt. L. Quell eröffnete in der 47. Minute den Torreigen. Danach ging es Schlag auf Schlag: D. Uthe per Doppelpack (53., 62.), erneut Quell (64.), L. Stelling (71.) und L. Diercks (89.) schraubten das Ergebnis auf ein deutliches 6:0 hoch.