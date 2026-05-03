Kreisliga Cuxhaven: Der Spieltag im Überblick

– Foto: Andreas Harneit

Der Aufsteiger aus Sahlenburg entführte drei Punkte. M. Bozkurt (10.) brachte die Gäste früh in Front, L. Chaib glich noch vor der Pause aus (40.). Im zweiten Durchgang sorgte S. Lekaj für den Siegtreffer der Sahlenburger, die damit auf Platz 11 klettern. Neuenwalde bleibt trotz der Niederlage auf dem 6. Rang.

Drama um das Schlusslicht: Der TV Loxstedt stand kurz vor seinem ersten Saisonsieg, nachdem B. Monsees (45., 55.) die Gäste mit einem Doppelpack scheinbar sicher auf die Siegerstraße geführt hatte. Doch die SpVgg BISON kam zurück: Erst verkürzte J. Märkle (70.), ehe ein unglückliches Eigentor in der 82. Minute den Loxstedtern den ersten Dreier entriss.

Hollen-Nord wurde seiner Favoritenrolle gerecht und siegte souverän beim Aufsteiger. P. Schulz (25.), K. Heidtbrock (60.) und D. Gukalin (82.) erzielten die Tore für den Tabellendritten. Wa-Lü muss die nötigen Punkten gegen andere Gegner holen.

Spitzenreiter Duhnen gab sich beim Aufsteiger keine Blöße und untermauerte die Tabellenführung. B. da Silva Oliveira (7.) und D. Curras Fonseca (42.) sorgten für eine beruhigende Pausenführung. Der späte Anschluss von L. Sperling (81.) kam für Land Wursten zu spät. Die Gastgeber rangieren weiterhin auf dem 10. Platz.

Die SG FAW festigte ihren Platz im Mittelfeld durch einen klaren Heimsieg. Ein Eigentor (25.) sowie Treffer von J. Kück (56.) und H. Wolthoff (62.) sorgten für klare Verhältnisse gegen die SG Am Dobrock.

Die Oberliga-Reserve aus Hagen festigte ihren fünften Tabellenplatz durch einen verdienten Heimsieg. Den Dosenöffner lieferte T. von Oesen (34.), der alleine auf das Tor zulief, nachdem sich die Lamstedter Defensive durch ein Missverständnis selbst ausgehebelt hatte. F. Werner (40.) und T. Correia Dias (72.) schraubten das Ergebnis in die Höhe, ehe D. Uthe lediglich Ergebniskosmetik für die Gäste betrieb. Lamstedt rutscht damit auf Rang 7 ab.

In einer turbulenten ersten Halbzeit fielen alle vier Tore innerhalb der ersten 45 Minuten. B. Pausar (10.) eröffnete für Wehden, doch Goldstein (35.) und Stein (39.) drehten die Partie für Otterndorf. In der fünften Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte rettete L. Kühn Wehden den Punkt. Otterndorf bleibt Vierter, Wehden verbleibt auf Rang 13.