– Foto: Harneit
Kreisliga Cuxhaven: Der Spieltag im Überblick
Duhnen in Torlaune +++ Wanna macht Schritt zum Klassenerhalt +++ Otterndorf gewinnt Verfolgerduell
von FuPa Lüneburg · Heute, 19:35 Uhr · 0 Leser
Der Spieltag im Überblick:
Im Sportpark Loxstedt duellierten sich der TV Loxstedt und der FC Wanna-Lüdingworth. Die Gäste dominierten das Spiel von Beginn an und gingen bereits in der 7. Minute durch ein Abstaubertor von Lasse Tiedemann mit 1:0 in Führung. Jannik Offermann erhöhte kurz darauf mit einem Kopfballtor auf 2:0 (11. Minute), bevor er in der 21. Minute einen Elfmeter zum 3:0 verwandelte. Offermann war auch für das 4:0 verantwortlich (34. Minute). Leo Schwanemann traf zweimal in Folge (55. und 58. Minute) und stellte auf 6:0. Jonah Arne Schäfer erzielte das erste Tor für Loxstedt (63. Minute), doch Robin-Joel Peters machte den 7:1-Endstand klar (69. Minute). Jasper Bertz verkürzte kurz vor Schluss auf 2:7 (85. Minute).
Am Sonntag trafen der TSV Otterndorf und der TSV Geversdorf zum Verfolgerduell aufeinander. In der dritten Minute erzielte Niklas Thiel das entscheidende Tor für Otterndorf, das die Partie mit 1:0 entschied. Trotz weiterer Bemühungen der Gäste blieb der Ausgleich aus, und Otterndorf sicherte sich den Sieg.
In einem packenden Duell setzte sich der TSV Lamstedt mit 4:2 gegen den TSV Wehden durch. Leander Quell traf in der 22. Minute per Kopfball nach einer Flanke von Dustin Uthe. Quell erhöhte kurz darauf auf 2:0 (31.), doch Morten de Vos glich mit zwei schnellen Toren (33., 37.) für Wehden aus. Im zweiten Durchgang brachte Dustin Uthe Lamstedt wieder in Führung (75.), bevor Malte Heinrichs in der 83. Minute den Endstand herstellte.
Metin Kaya brachte die Gastgeber in der 15. Minute nach Vorarbeit von Tobias Grunert in Führung. Doch nur 14 Minuten später glich der FC Hagen/Uthlede durch Tim von Oesen aus. Nach der Pause sorgte Denniz Cakmak in der 56. Minute für das 2:1, indem er einen Freistoß von Marcel Awe unhaltbar für den Torwart abfälschte. In der 72. Minute erzielte erneut Tim von Oesen jedoch den Ausgleich.
Die SG Am Dobrock gewann mit 2:0 gegen die SG Neuenwalde/Krempel/Holßel. Beide Tore fielen in der zweiten Halbzeit: Zunächst traf Max Steyert (57.) und fünf Minuten später war Gunnar Bolowski erfolgreich.
In der Partie zwischen dem TSV Hollen-Nord und dem FC Land Wursten trennten sich die Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden. Das Spiel begann mit einem Schock für die Gäste, als Fynn Grastorff einem hohen Rückpass versuchte mit der Brust anzunehmen, doch dieser fand den Weg ins eigene Netz. Die Gäste ließen sich nicht lange bitten und glichen bereits in der 21. Minute aus. Calvin Lange setzte sich stark durch und schob den Ball aus spitzem Winkel ins Tor.
Der Duhner SC zeigte im Heimspiel gegen die SG FAW eine beeindruckende Leistung und gewann mit 6:1. Die SG FAW profitiert noch immer von der ordentlichen Hinrunde. In der Rückrundentabelle belegen sie einen Abstiegsplatz. Marc Torres eröffnete in der 28. Minute den Torreigen, gefolgt von Joshua Noel Milakovic, der kurz vor der Pause auf 2:0 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel traf Bruno da Silva Oliveira in der 47. Minute zum 3:0. Fynn Haaren erzielte zwar den Ehrentreffer für die Gäste (57.), doch Duhnen antwortete prompt mit drei weiteren Toren durch Oliveira (63.), Torres (64.) und Kevin Fürst (72.).