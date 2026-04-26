Kreisliga Cuxhaven: Der Spieltag im Überblick Duhnen in Torlaune +++ Wanna macht Schritt zum Klassenerhalt +++ Otterndorf gewinnt Verfolgerduell von FuPa Lüneburg · Heute, 19:35 Uhr · 0 Leser

– Foto: Harneit

Der Spieltag im Überblick:

Im Sportpark Loxstedt duellierten sich der TV Loxstedt und der FC Wanna-Lüdingworth. Die Gäste dominierten das Spiel von Beginn an und gingen bereits in der 7. Minute durch ein Abstaubertor von Lasse Tiedemann mit 1:0 in Führung. Jannik Offermann erhöhte kurz darauf mit einem Kopfballtor auf 2:0 (11. Minute), bevor er in der 21. Minute einen Elfmeter zum 3:0 verwandelte. Offermann war auch für das 4:0 verantwortlich (34. Minute). Leo Schwanemann traf zweimal in Folge (55. und 58. Minute) und stellte auf 6:0. Jonah Arne Schäfer erzielte das erste Tor für Loxstedt (63. Minute), doch Robin-Joel Peters machte den 7:1-Endstand klar (69. Minute). Jasper Bertz verkürzte kurz vor Schluss auf 2:7 (85. Minute).

Am Sonntag trafen der TSV Otterndorf und der TSV Geversdorf zum Verfolgerduell aufeinander. In der dritten Minute erzielte Niklas Thiel das entscheidende Tor für Otterndorf, das die Partie mit 1:0 entschied. Trotz weiterer Bemühungen der Gäste blieb der Ausgleich aus, und Otterndorf sicherte sich den Sieg.

In einem packenden Duell setzte sich der TSV Lamstedt mit 4:2 gegen den TSV Wehden durch. Leander Quell traf in der 22. Minute per Kopfball nach einer Flanke von Dustin Uthe. Quell erhöhte kurz darauf auf 2:0 (31.), doch Morten de Vos glich mit zwei schnellen Toren (33., 37.) für Wehden aus. Im zweiten Durchgang brachte Dustin Uthe Lamstedt wieder in Führung (75.), bevor Malte Heinrichs in der 83. Minute den Endstand herstellte.

Metin Kaya brachte die Gastgeber in der 15. Minute nach Vorarbeit von Tobias Grunert in Führung. Doch nur 14 Minuten später glich der FC Hagen/Uthlede durch Tim von Oesen aus. Nach der Pause sorgte Denniz Cakmak in der 56. Minute für das 2:1, indem er einen Freistoß von Marcel Awe unhaltbar für den Torwart abfälschte. In der 72. Minute erzielte erneut Tim von Oesen jedoch den Ausgleich.

Die SG Am Dobrock gewann mit 2:0 gegen die SG Neuenwalde/Krempel/Holßel. Beide Tore fielen in der zweiten Halbzeit: Zunächst traf Max Steyert (57.) und fünf Minuten später war Gunnar Bolowski erfolgreich.

In der Partie zwischen dem TSV Hollen-Nord und dem FC Land Wursten trennten sich die Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden. Das Spiel begann mit einem Schock für die Gäste, als Fynn Grastorff einem hohen Rückpass versuchte mit der Brust anzunehmen, doch dieser fand den Weg ins eigene Netz. Die Gäste ließen sich nicht lange bitten und glichen bereits in der 21. Minute aus. Calvin Lange setzte sich stark durch und schob den Ball aus spitzem Winkel ins Tor.