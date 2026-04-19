Kreisliga Cuxhaven: Der Spieltag im Überblick Wanna knipst das Licht wieder an +++ Geversdorf gewinnt Duell gegen Lamstedt +++ Hektisches Ende in Wehden von FuPa Lüneburg · Gestern, 21:50 Uhr · 0 Leser

– Foto: Harneit

Der Spieltag im Überblick:

Beim Spiel der SG Am Dobrock und den SF Sahlenburg fiel das einzige Tor der Partie in der 88. Minute. Jan-Niklas Haß erzielte den entscheidenden Treffer, nachdem Jan Baack ihn mustergültig per Kopf bediente und er aus kurzer Distanz einnetzte.

Der FC Land Wursten siegte deutlich im Heimspiel gegen den TV Loxstedt. Fabien Heins traf in der 33. Minute per Kopfball nach einer präzisen Flanke von Jan-Ole Bornhorst. Nur zwei Minuten später erhöhte Marius Martin Falk auf 2:0. Nach der Pause schnürte Heins seinen Doppelpack (50.), erneut assistiert von Bornhorst. Justin Wiegand (58.) und Patrik Knippenberg (76.) machten den Kantersieg perfekt, letzterer nach einem Zuspiel von Bastian Dippold-Hillig.

Die SG FAW verliert erneut ein Heimspiel. In der 14. Minute wurde ein Tor der Gäste aufgrund einer Abseitsstellung nicht anerkannt. Nur vier Minuten später brachte Danny Roman Gukalin die Gäste dann in Front. Die SG FAW schaffte es in der verbliebenen Zeit nicht auszugleichen.

Die SG Neuenwalde/Krempel/Holßel und der Tabellenführer Duhner SC trennten sich 1:1. Tjark Niklas Knippenberg brachte die Heimmannschaft in der 37. Minute nach einer präzisen Vorlage von Pascal Kohnke in Führung. Doch Kevin Fürst glich in der 55. Minute für die Gäste aus.

Im Duell zwischen dem TSV Wehden und dem FC Hagen/Uthlede II sahen die Zuschauer ein bis zum Schluss spennendes Spiel. Morten de Vos brachte Wehden in der 36. Minute in Führung. Doch nur kurz nach dem Seitenwechsel glich Marik-Tim Peters in der 49. Minute aus. Nur eine Minute später sorgte Tim von Oesen für die Wende und sicherte Hagen/Uthlede den 2:1-Sieg. Am Ende kassierte der TSV noch zwei Platzverweise.

In der 24. Minute brachte Leander Quell die Gäste in Führung. Nur neun Minuten später sah Mathis Kackmann die Rote Karte, was den Hausherren in die Karten spielte. In der zweiten Halbzeit drehten die Gastgeber auf: Tizian Engler erzielte in der 58. Minute den Ausgleich, gefolgt von Jan-Hendrik Mahler, der in der 85. Minute den Siegtreffer erzielte. Kurz vor dem Ende flog auch Rezan Bozan vom Platz.

Simon Weyts eröffnete in der 17. Minute den Torreigen. Kilian Gottschalk glich für Otterndorf aus, doch Kilian Köster verwandelte einen Elfmeter zur erneuten Führung. Im zweiten Durchgang legten Nico Albers und Marvin Dohrmann nach, bevor Jobst Christian Georg Märkle und erneut Köster per Elfmeter den deutlichen Endstand herstellten.